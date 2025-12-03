Israel ataca el sur de Gaza tras un incidente en Rafah con cinco soldados heridos

Redacción Internacional.- El Ejército de Israel lanzó un ataque contra el sur de la Franja de Gaza el miércoles por la noche en respuesta a los combates previos en Rafah que dejaron cinco soldados israelíes heridos.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) informaron en un comunicado que el ataque se dirigió contra «un terrorista de Hamás» pero no proporcionaron más detalles del bombardeo y aumentaron el número de afectados de cuatro a cinco uniformados.

Además, argumentaron que el ataque responde a una «violación flagrante» del alto el fuego entre Israel y Hamás, en referencia al incidente en Rafah, una zona en el sur del enclave bajo total control israelí.

Según la versión del Ejército, los combates se desencadenaron cuando sus tropas se encontraron «con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina».

Poco después, Hamás aseguró que el bombardeo israelí alcanzó las tiendas de campaña de desplazados cerca del hospital Kuwaiti en Jan Younis, también en el sur de la Franja, y que dejó personas muertas y heridas, «incluidos niños».

Para Hamás, este ataque «constituye un claro crimen de guerra» y una «negligencia hacia el acuerdo de alto el fuego».

La situación en Rafah es especialmente delicada puesto que continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -aunque Israel eleva esta cifra a centenares- en túneles, lo que está desencadenando este tipo de incidentes.

Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de «capturarlos o eliminarlos» a no ser que se rindan y entreguen sus armas.

Hamás, sin embargo, ha venido advirtiendo de que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la ‘línea amarilla’, el punto al que se han replegado las tropas israelíes.