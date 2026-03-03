Israel ha hecho 1,600 incursiones aéreas y lanzado 4,000 bombas en su ofensiva a Irán

Jerusalén.- El Ejército israelí ha ejecutado 1,600 incursiones aéreas y lanzado 4,000 bombas en cuatro días de ofensiva contra Irán, una cifra superior a la registrada en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025.

Así lo informó el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, durante una conferencia con prensa internacional.

Shoshani precisó que las fuerzas armadas han destruido 300 plataformas de lanzamiento de misiles en territorio iraní.

Además, aseguró que Israel ha realizado cientos de ataques tanto en Irán como en Líbano.

«Hemos atacado simultáneamente cientos de objetivos y activos estratégicos pertenecientes al eje iraní«, afirmó el portavoz.

Ataque a la Asamblea de Expertos

El vocero también se refirió al bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos en la ciudad de Qom.

Ese órgano es el encargado de elegir al sucesor del líder supremo Alí Jameneí, aunque en el momento del ataque no estaban reunidos los 88 clérigos responsables de la votación.

«La asamblea iba a elegir un líder para Irán, lo cual es clave para su capacidad de dirigir su maquinaria de guerra contra nosotros. Queremos asegurarnos de que Irán se mantenga desorganizado«, sostuvo Shoshani.

Escalada de Hizbulá

El portavoz indicó además que este martes el grupo chií libanés Hezbolá lanzó ataques contra el centro de Israel, y no solo contra el norte del país, como había ocurrido en meses anteriores.

«Hoy hemos presenciado una escalada de Hizbulá. Hace apenas unos momentos salimos de los refugios antiaéreos en el centro de Israel; lanzaron por primera vez cohetes hacia esta zona», declaró.

La ofensiva aérea israelí contra Irán se enmarca en una escalada de tensiones que en los últimos años ha pasado de enfrentamientos indirectos a choques cada vez más abiertos. Ambos países mantienen una rivalidad estratégica prolongada, marcada por acusaciones mutuas, operaciones encubiertas y ataques selectivos.

Israel considera a Irán su principal amenaza regional, especialmente por su programa militar y por el respaldo que Teherán brinda a grupos armados en la zona. Entre ellos figura Hezbolá, aliado clave de Irán en el Líbano y actor recurrente en los enfrentamientos con Israel.