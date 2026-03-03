Detienen en México a funcionario municipal relacionado con desaparición de 43 estudiantes

Ciudad de México.– Las fuerzas de seguridad de México detuvieron este martes a un funcionario del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero (suroeste), por su presunta vinculación con la desaparición de 43 estudiantes en 2014, conocido como el caso Ayotzinapa.

Detención y operativo en Iguala

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que arrestaron al sospechoso en un inmueble, donde le incautaron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga, tras obtener la autorización de un juez para registrar la propiedad.

Los investigadores lo acusan de un delito de delincuencia organizada por su presunta vinculación con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

Perfil del detenido y contexto institucional

El individuo fue identificado como Mauro Antonio ‘N’ y es un funcionario del municipio de Iguala, en concreto se desempeña como secretario de Tránsito local, según explicó el Gabinete de Seguridad en una publicación en X.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.



El caso Ayotzinapa ocurrió en 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

De hecho, hace unos meses la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ayude en las investigaciones del caso.