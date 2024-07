Italia en Shakespeare

Escribió muchas de sus obras basadas en pueblos y regiones italianas. No está claro, sin embargo, si estuvo en Italia durante su vida. No hay registros históricos que confirmen la visita de Shakespeare a ninguno de esos lugares. No se descarta, sin embargo, su gran interés en ese país, sus costumbres y lo que, en esencia guardaba el alma latina de la cuna de la que fuera cuna del Imperio Romano.

Romeo y Julieta, ambientada en Verona. Otelo y El Mercader de Venecia, en Venecia por supuesto. Bien está lo que bien acaba, en Florencia, mientras que Mucho ruido y pocas nueces y El cuento de invierno transcurren en Sicilia, así como la épica representación de Julio César, llevada a las tablas por el Bardo, acontece en Roma. La fierecilla domada es inspirada en Padua.

Muchos de los lugares mencionados en sus obras todavía se pueden visitar en la actualidad, como el gueto judío de Venecia, el Palacio Ducal y el Puente de Rialto, sin que pueda faltar el balcón evocador de las réplicas amorosas Romeo a Julieta: -Aún no han bebido cien palabras tuyas mis oídos, y ya te conozco./ -¿Una más bella que mi amor? El sol que todo lo ve nunca vio a otra que se le parezca desde que comenzó el mundo.

Que la Italia renacentista fuera un gran atractivo para autores como Shakespeare tiene una amplia explicación.

Durante la época de Shakespeare, la fascinación por los asuntos italianos estaba enfocada en la cultura, el arte y la sofisticación que, para época, tenía allí a uno de los más altos exponentes europeos.

Las ricas fuentes disponibles facilitaban el trabajo de los artistas. Muchas de las obras se basaron en historias y crónicas. Y algunas de las mejores fuentes disponibles en la época eran textos italianos, como los de Boccaccio, Cinthio y Bandello.

Cabe destacar en este punto, la universalidad de los temas. Ambientados en Italia, Shakespeare se cuidada de abordarlos desde una amplia perspectiva, salvando los tratamientos y detalles locales que restarán interés a sus producciones en Inglaterra y el resto del mundo. Lo humano con todo lo que ello representa es el eje central de todas sus obras. Pudo lograrlo en todas y cada una.