Italia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán y desaconseja viajar a Irak y el Líbano

Roma.– El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia pidió este viernes a los ciudadanos italianos en Irán que abandonen el país y extremen la prudencia en toda la región ante «posibles nuevas actividades militares».

Asimismo, desaconsejó los viajes «por cualquier motivo» a Irak y recomendó aplazar aquellos desplazamientos al Líbano que no respondan a razones de necesidad, informó el Ministerio en un comunicado.

Italia ya había instado en enero a sus compatriotas a salir de territorio iraní tras el estallido de las protestas, momento en el que repatrió al personal no indispensable de su embajada en Teherán.

«Los italianos presentes por turismo o cuya presencia no sea estrictamente necesaria están invitados a abandonar el país», señaló el Ministerio, que insistió en desaconsejar los viajes a Irán por cualquier motivo.

Recomendaciones y estado de alerta en la región

En cuanto a la situación en Israel, recomendaron a todos sus compatriotas prestar «máxima atención», permanecer «en alerta» y mantenerse informados sobre los procedimientos de emergencia y las indicaciones de las autoridades locales.

«La situación de seguridad sigue siendo inestable a nivel regional. Las demás embajadas de Italia en toda la zona permanecen en estado de alerta y en contacto constante con la Unidad de Crisis, con el objetivo común de ayudar a los ciudadanos italianos que lo necesiten», concluye el comunicado del Ministerio italiano difundido este viernes.

Las autoridades francesas también han desaconsejado este viernes a sus ciudadanos viajar a Israel, a Jerusalén y a Cisjordania por las posibles consecuencias para la seguridad de las tensiones con Irán, en un contexto de amenazas militares de Estados Unidos.

Las advertencias de Francia y de Italia a sus ciudadanos se hicieron públicas el mismo día en que la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó la salida de Israel del personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a «riesgos de seguridad».