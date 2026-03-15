El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, dejó iniciados los trabajos de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Azua, una obra que contribuirá al fortalecimiento del sistema penitenciario dominicano y a la consolidación de un modelo centrado en la dignidad humana, la formación y la reinserción social de los privados de libertad.

El proyecto tendrá una superficie total de construcción de 19,742.33 metros cuadrados, con capacidad para albergar 600 internos.

Durante el acto de inicio, el ministro Víctor -Ito- Bisonó destacó que esta infraestructura forma parte del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la modernización del sistema penitenciario dominicano.

“Esta obra refleja la visión clara del presidente Luis Abinader de que la infraestructura penitenciaria del país responda a un modelo moderno, orientado a la rehabilitación, la formación y la reinserción social”, indicó Bisonó.

“Desde el MIVHED trabajamos para desarrollar edificaciones seguras, funcionales y con estándares adecuados, que permitan dignificar las condiciones del sistema y aportar a la transformación que impulsa el Estado dominicano”, agregó el ministro.

Por su parte, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, valoró el inicio de esta infraestructura como parte del fortalecimiento del sistema penitenciario nacional.

“Donde hay apoyo, disciplina, honestidad, posibilidad de rehabilitación y reinserción social, ahí iremos. Están solucionados los terrenos, está la voluntad, está el dinero en un esquema presupuestal plurianual y tenemos un ministro que no sale de su casa, sino desde otro sitio donde estaba trabajando también”, precisó Santana.

Infraestructura para la reinserción

A diferencia de los modelos carcelarios tradicionales, el nuevo centro pondrá un énfasis especial en la rehabilitación a través del trabajo, la educación y la formación productiva.

Entre las áreas contempladas se incluyen talleres de capacitación, áreas agrícolas, granja de conejos y gallinas, caniles para entrenamiento de perros y espacios deportivos, incluyendo canchas de baloncesto, que permitirán a los internos desarrollar habilidades técnicas y actividades de reintegración social.

En el componente educativo y de convivencia, el Edificio Eco 1 incluirá aulas, biblioteca, comedor multiusos, celdas de observación y celdas conyugales, además de espacios administrativos y de atención a los internos.

Seguridad y capacidad operativa

El centro contará con infraestructura de vigilancia compuesta por seis torres de control y una garita de seguridad, así como edificios de alojamiento de seguridad media para los internos.

El proyecto también contempla una infraestructura de servicios completa, que incluye planta eléctrica, cisterna, casetas de gas, zona de aduana y depósito de basura, garantizando la operación adecuada del recinto.

En materia de logística, el complejo dispondrá de 96 estacionamientos, distribuidos en parqueos generales, privados, de servicios y para autobuses.

En el acto de inicio del Centro de Corrección y Rehabilitación de Azua acompañaron al ministro Víctor -Ito- Bisonó: