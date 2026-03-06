Ministro Ito Bisonó deja iniciada la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de El Seibo

El Seibo.– El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, dejó iniciados este viernes los trabajos de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia El Seibo, una infraestructura que tendrá capacidad para albergar a 800 privados de libertad.

La obra, que contempla una inversión de RD$1,114 millones en obra civil, forma parte del conjunto de proyectos impulsados por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) para fortalecer y dignificar el sistema penitenciario de la República Dominicana.

Durante el acto, el ministro Bisonó explicó que este centro se integra al proceso nacional de modernización penitenciaria, orientado a ampliar la capacidad del sistema, mejorar su organización operativa y garantizar infraestructuras adecuadas para su funcionamiento.

“Esta infraestructura forma parte del proceso de modernización del sistema penitenciario dominicano. Construir centros como este significa dotar al país de instalaciones dignas, organizadas y seguras que permitan trabajar verdaderamente en la rehabilitación y la reinserción social”, expresó el funcionario.

Por su parte, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, señaló que el objetivo de estas instalaciones es transformar los espacios penitenciarios en entornos que garanticen seguridad, convivencia y cumplimiento de las normas, además de contribuir a la tranquilidad de las comunidades donde se encuentran ubicados.

Santana destacó que, con la construcción de este nuevo establecimiento, se completará la reforma penitenciaria en la región Este del país. Recordó que actualmente ya están en funcionamiento los centros de Anamuya, en Higüey; La Cucama, en La Romana; y el de San Pedro de Macorís.

Sobre el Centro de Corrección y Rehabilitación de El Seibo

El recinto contará con 23,718.35 metros cuadrados de construcción en un terreno de 131,928 metros cuadrados, consolidándose como una de las infraestructuras más amplias dentro del sistema penitenciario nacional.

El complejo incluirá:

Un edificio administrativo con celdas de observación.

con celdas de observación. Un edificio multifuncional con comedor, salón multiusos, aulas, biblioteca y celdas conyugales.

con comedor, salón multiusos, aulas, biblioteca y celdas conyugales. Un edificio de alojamiento VTP .

. Cuatro edificios de celdas de seguridad media (A) .

. Un edificio de celdas de seguridad máxima (C) .

. El edificio Eco 1.

En materia de seguridad, el centro dispondrá de siete torres de vigilancia, garita de control y zona de aduana, además de áreas de monitoreo que reforzarán la supervisión interna.

La infraestructura también incluirá una nave de talleres y espacios destinados a la formación y reinserción social, como aulas educativas, biblioteca y un área agrícola con granja de conejos y gallinas. Asimismo, contará con tres canchas de baloncesto y caniles.

Para garantizar su operatividad, el recinto dispondrá de caseta de cisterna, planta eléctrica, depósito de basura y tanque de gas, además de 95 estacionamientos, distribuidos en 52 generales, 43 privados, dos parqueos de servicios y dos para autobuses.

Con esta obra en El Seibo, las autoridades buscan fortalecer el modelo de corrección y rehabilitación, ampliar la capacidad del sistema penitenciario y promover condiciones más dignas y seguras para los privados de libertad.

Sobre el MIVHED

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) fue creado mediante la Ley núm. 160-21 y tiene como misión planificar, reglamentar y supervisar las edificaciones públicas y privadas del país, así como desarrollar políticas de vivienda y mejoramiento del hábitat que promuevan comunidades más seguras, organizadas y resilientes.

En la actividad acompañaron al ministro Bisonó la gobernadora de El Seibo, Magaly Tabar de Goico; el senador Santiago Zorrilla; el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana; y el padre Ricardo Manuel Santos, de la parroquia Santa Cruz.