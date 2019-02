SANTO DOMINGO.- Los dramas Lo que siento por ti (Raúl Camilo), el etnográfico Cocote (Nelson Carlo de los Santos) y el histórico Rubirosa, la trilogía (Hugo Rodríguez, Carlos Moreno) acumulan 47 nominaciones en las 28 categorías de los IV Iris Dominican Movie Awards 2019.

Los galardones de la Asociación de Mujeres de Cine (AMUCINE) será realizado el 14 de abril en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua con el patrocinio principal de Claro. La premiación será transmitida por Antena 7 y por las redes sociales de Claro Dominicana, explica la cineasta Julissa Rumualdo, presidenta de Amucine

Los premios Iris en su cuarta entrega tienen como principal patrocinador a Claro, anunciaron que el drama “Veneno El Relámpago de Jack” (Tabaré Blanchard) es la ganadora del “El Gran Premio del Jurado”, en merito lo bien lograda además de ser una conquista singular en lo técnico y lo cultural.

Cocote tiene 19 nominaciones: Mejor director, mejor película, mejor sonido, mejor actor principal de drama, mejor casting, mejor vestuario, mejor actriz de drama, mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto en drama, mejores efectos visuales y mejor guion.

Lo que siento por ti (Raúl Camilo) tiene presencia en 18 categorías: Mejor canción, mejor fotografía, mejor guion, mejor actriz extranjera, mejor casting, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejores efectos visuales, mejor actor principal de drama, mejor actriz principal de drama, , mejor diseño de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor banda de sonido, mejor canción original, mejor película, mejor director, mejor fotografía y mejor guion.

Rubirosa, la trilogía, logra 18 nominaciones,

La novedad: los IV Premios Iris, anunciaron que a partir del 2019 premio Iris otorgará “El Gran Premio del Jurado” y este año se estrena con “Veneno El Relámpago de Jack” del director Tabaré Blanchard. Veneno, en consecuencia, no aparece en competencia.

Las nominaciones las emite un jurado integrado por cineastas, gestores de la industria y críticos de cine, que invierte más de 60 horas visionando cada película, a partir de un sistema de clasificación por especialidades o grilla diseñada por la cineasta Schisell Joaquín, licenciada (UASD) en Cinematografía y Audiovisuales, similar a las usadas en festivales del prestigio de Cannes, los Goya o la Berlinae.

Nominaciones de los IV Premios Iris Dominican Awards 2019:

MEJOR CASTING

El Fantasma de mi Novia

Amigo D

Rubirosa La Trilogía

Cocote

Lo Que Siento por Ti

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCION

Lo Que Siento por Ti

El Fantasma de mi Novia

Rubirosa La Trilogía

Cocote

El Closet

MEJOR VESTUARIO

Rubirosa La Trilogía

Cocote

El Fantasma de Mi Novia

Trabajo Sucio

Lo Que Siento por Ti

MEJOR MAQUILLAJE

El Fantasma de mi Novia

El Closet

Rubirosa La Trilogía

Un 1/4 de Josué

Lo Que Siento Por ti

MEJORES EFECTOS VISUALES

El Fantasma de mi Novia

Cocote

Lo Que Siento por Ti

El Closet

Rubirosa La Trilogía

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

El Closet

El Fantasma de mi Novia

Trabajo Sucio

Rubirosa La Trilogía

Hermanos

MEJOR EDICION

Lo Que Siento por Ti

Amigo D

El Closet

Rubirosa La Trilogía

El Fantasma de mi Novia

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DRAMA

Vicente Santos / Cocote

Félix Germán / Lo Que Siento por Ti

Miguel Ángel Martínez / Botija

Christian Álvarez / En Alta Mar

Anthony Álvarez / El Closet

MEJOR ACTOR DE REPARTO DRAMA

Luis José Germán / Amigo D

Pepe Sierra / Cocote

Carasaf Sánchez / Juanita

Hemky Madera / En Alta Mar

Omar Patín / Rubirosa La Trilogía

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DRAMA

Judith Rodríguez / Cocote

Nashla Bogaert / Lo Que Siento por Ti

Melissa Pagán / Jana

Cheddy García / Juanita

MEJOR ACTRIZ REPARTO DRAMA

Hony Estrella / Amigo D

Yuberbi De La Rosa / Cocote

Anny Ferreiras / Botija

Ruth Emeterio / Juanita

Lumy Lizardo / Rubirosa La Trilogía

MEJOR ACTOR EXTRANJERO

Bruno Lastra / Amigo D

Robinson Díaz / Lo Que Siento por Ti

William Levy / El Fantasma de mi Novia

Tito Valverde / Juanita

Manolo Cardona / Rubirosa La Trilogía

MEJOR ACTOR PRINCIPAL COMEDIA

Iván Aybar / Un 1/4 de Josué

Fausto Mata / El Fantasma de mi Novia

Frank Perozo / Trabajo Sucio

Miguel Céspedes / Hermanos

Fausto Mata / Jugando a Bailar

MEJOR ACTOR REPARTO COMEDIA

Irving Alberti / Que León

Jeyson Gómez / Un 1/4 de Josué

Yasser Michelén / Trabajo Sucio

Manny Cruz / Pobres Millonarios

Albert Mena / Jugando a Bailar

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL COMEDIA

Clarissa Molina / Que León

Dulcita Lieggi / Un 1/4 de Josué

Lili Goodman / Hermanos

María Castillo / Pobres Millonarios

MEJOR ACTRIZ REPARTO COMEDIA

Paloma Valenzuela / Un 1/4 de Josué

Francisca Lachapelle / El Fantasma de mi Novia

Lidia Ariza / Hermanos

Caroline Aquino / Jugando a Bailar

Dalisa Alegría / Pobres Millonarios

MEJOR ACTRIZ EXTRANJERA

Yordanka Ariosa / Lo Que Siento por Ti

Carmen Villalobos / El Fantasma de mi Novia

Vanessa Villegas / En Alta Mar

Carolina Guerra / Rubirosa La Trilogía

Ana Serradilla / Rubirosa La Trilogía

DISEÑO DE SONIDO

Trabajo Sucio

Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía

Que León

El Closet

MEZCLA DE SONIDO

Trabajo Sucio

Rubirosa La Trilogía

Amigo D

El Closet

Lo Que Siento por Ti

BANDA SONORA

El Fantasma de mi Novia

Lo Que Siento por Ti

El Closet

Rubirosa La Trilogía

Hermanos

MEJOR CORTOMETRAJE

Está Bien Llorar Alicia

La Furia de Soliette

La Peor Novela

La Pesca

Pico y Espuela

MEJOR DOCUMENTAL

Caminos de Esperanza

Solano

Migrantes, Historias de Ida y Vuelta

MEJOR CANCION ORIGINAL

Lo Que Siento por Ti/ Canta Héctor Aníbal/Composición Frank Ceara/ Lo que siento Por Ti

Jugando a Bailar/ Canta Poeta Callejero/ Compositor Poeta Callejero

Juanita No Come Cuento/Canta Milly Quezada/ Composición Milly Quezada/Juanita

The End of World/ Cantan Pierre Faccini & Luc Suárez/ Compositores Piers Faccini & Luc Suárez Amigo D

MEJOR FOTOGRAFIA

Lo Que Siento por Ti

Amigo D

El Closet

Rubirosa La Trilogía

El Fantasma de mi Novia

MEJOR GUION

Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía

El Closet

Cocote

El Fantasma de mi Novia

MEJOR PELICULA COMEDIA

El Fantasma de mi Novia

Trabajo Sucio

Que León

Hermanos

Un 1/4 de Josué

MEJOR PELICULA DRAMA

Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía

Cocote

El Closet

Amigo D

MEJOR DIRECTOR

Miguel Vásquez / El Closet

Raúl Camilo / Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía/Carlos Moreno y Hugo Rodríguez

David Pagan Mariñez / Trabajo Sucio

Nelson Carlo de Los Santos / Cocote