Jair Bolsonaro tras las rejas con condena a 27 años de prisión

Jair Bolsonaro Expresidente de Brasil

Al tratar de romper la tobillera electrónica para fugarse, el Tribunal Supremo optó por ponerlo tras las rejas. Está condenado a 27 años de prisión por la trama golpista que lideró contra el presidente Lula da Silva. La reclusión ensombrece más la perspectiva de volver a la lucha política con posibilidades siquiera mínimas de recuperar el poder.

Sheila Vhefilus-McCormick Congresista estadounidense

Habrá que probarle que utilizó en su campaña legislativa más de cinco millones de dólares destinados a desastres. Demócrata por Florida, de ser hallada culpable enfrenta una pena de 55 años de prisión. La verdad es que el proceso representa un escarnio que no se sabe, como está la sociedad estadounidense, cuál sería el impacto en su carrera.

Bad Bunny Cantante boricua

En el inicio en República Dominicana de su gira mundial «Debí tirar más fotos» el público no lo defraudó con su masiva asistencia a los dos espectáculos que ofreció en el Estadio Olímpico, pero tampoco él con sus soberbias actuaciones. La gente disfrutó el repertorio de las canciones, que él ofertó.