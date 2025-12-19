Jair Bolsonaro enfrenta veto a ley que reduce su condena tras golpe de Estado en Brasil

Jair Bolsonaro

Expresidente de Brasil

No parece que pueda cantar victoria con la ley que rebaja de 27 a dos años su prisión por el golpe de Estado que promovió. El presidente Lula da Silva es quien tiene la última palabra y tal parece que vetará la legislación promovida por sectores conservadores. Por ahora también está condenado a esperar el final tras las rejas.

Fátima Bosch

Miss Universo

Los cuestionamientos a su elección no fueron óbice para que los mexicanos la recibieran con todos los honores de una soberana. Aunque siempre permanecerá la duda de la corrupción para conseguir la corona sus compatriotas están orgullosos de su participación en el concurso. Y la mejor muestra fue el cálido recibimiento a su llegada al país.

Coral Caamaño

Gimnasta

A sus 12 años se perfila como una estrella de la gimnasia artística. En el nivel 6, en el que compite, arrasó con 5 medallas de oro en distintos eventos. El camino que trilla conduce a lo más alto en un deporte que reclama mucha disciplina y dedicación. Sus entrenadores y la federación están ilusionados con su desarrollo.