Jarabacoa: vertedero que arde

He recibido desde Jarabacoa fotos del humo tóxico que cubre la ciudad. Es culpa del viento que sopla el humo del vertedero de Bella Vista, al cual le han pegado fuego dos veces.

Además de quemar el vertedero, según se me informa, unos hombres armados han asesinado ya a unos 200 perros que por ahí merodeaban, argumentando que les atacan sus animales.

Andan con sus rifles y escopetas, persiguiendo los que quedan y por suerte no a los buzos que buscaban el sustento cotidiano, en la basura y ahora andan, desarrapados, de puerta en puerta, pidiendo que comer.

Son situaciones dantescas, en el país con mayor crecimiento económico de la región, media isla que aun no aprovecha las lecciones de otros países en el manejo de los vertederos.

Camino a Newark, New Jersey, frente a uno de los mayores complejos industriales de USA, que parece una ciudad devastada después de una Guerra nuclear, llena de chimeneas, tubos de hierro de todos los tamaños, vigas entretejidas de acero, hay una pequeña cordillera de Colinas, cubiertas de un césped impecablemente cuidado y bonito, con algunos arboles.

Cuando le comenté a mi primo Eric la suerte que tienen los obreros de esas fabricas de tener colinas en frente me dijo: Son vertederos de basura.

Les pusieron tierra arriba y les plantaron césped y ese es el resultado, porque lo peor que puede pasarle a un vertedero es que lo quemen, porque no de resuelve nada y el humo tóxico y la ceniza hacen mas daño que la basura misma.

Ojalá y la oficina local de Medioambiente en Jarabacoa, busque asesoría. Cubra el vertedero que ya existe de tierra y cesped y busque en otra area libre del municipio donde enterrar la proxima pila de basura, para evitar que se sigan llenando los caminos aledaños de basura y que se arruine la vida de quienes habitan Jarabacoa y el turismo local, que es una fuente de ingresos considerable.

Si se pudiera soñar, se le enseñaria a la gente a manejar y clasificar la basura, en vidrio, metales y papeles y otros materiales organicos.

Pero eso seria mucho pedir, ?verdad señor Síndico?

Mientras, el asma se agrava, los árboles se cubren de polvo y tmbien se afixian, y la esperanza de por lo menos de respirar aire no contaminado se pierde.

No te quejes, me dicen, “Podria ser Ucrania”.

Pero no lo es.