Santo Domingo. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo la mañana de este sabado que todavía no ha sido notificado de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que anuló la resolución del organismo comicial que fija el orden de los partidos en la boleta electoral, por lo que no podía abundar del tema en cuestión.

“La sentencia es in voce y nadie me ha traído el dispositivo y la Junta Central Electoral no reacciona con voces, sino con dispositivo. El dispositivo de esa sentencia lo estamos esperando por escrito”, respondió el magistrado al ser entrevistado en los pasillos de la entidad que preside.

La noche del viernes, el TSA acogió de manera parcial la solicitud cautelar depositada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y suspendió la resolución emitida de la JCE que fija el orden en el que los partidos políticos aparecerían en la boleta electoral de las elecciones ordinarias generales del año 2020.

Cuestionado sobre si el pleno del organismo comicial se reuniría para conocer tal decisión, Castaños Guzmán, insistió que está a la espera de que se le notifique el dictamen.

De su lado, Miguel Ángel García, director de Informática de la JCE manifestó que se continúa en el proceso de instalación en 28 municipios, 18 de ellos automatizados y 10 en la modalidad manual.

“Y lo estamos haciendo en 133 colegios en 57 recintos en el nivel automatizado y en cada colegio automatizado se ha colocado una unidad adicional para que cualquier persona de esos recintos pueda practicar”, agregó.

Decisión

El recurso por ante el TSE fue sometido por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el cual busca que se coloque en la casilla número tres a esa organización política, y en el número cuatro al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), contrario a como lo había establecido la JCE en la resolución 3419.

La sentencia, emitida por el juez presidente del TSA, Diómedes Villalona, será leída de manera íntegra mañana a las 2:00 de la tarde.

Exjuez

El exjuez de la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, al ser cuestionado respecto al orden de las casillas, consideró que el legislador debió establecer en la Ley 15-19 de Régimen Electoral si para ocupar la tercera casilla es quién obtiene mayoría general o solo el nivel presidencial.

Explicó que el anterior pleno de ese organismo, del cual fue miembro, dispuso mediante resolución que quien ocupará esa posición en la boleta era que sacaba mayoría en el nivel presidencial.

“Lo que el tribunal (TSA) va a fallar o si fue correcta la sumatoria de los tres niveles de elecciones (presidencial, municipal y congresual) que se eligieron en el 2016 o si debió ser sobre la base del nivel presidencial”, expuso Olivares al ser consultado por El Nacional sobre la decisión del TSA.

Cree se falló al no establecer el orden de casilla en ley.

Insistió en que la metodología en la colocación de casillas debe estar establecido en una legislación y no dejar esa prerrogativa al organismo electoral.

“Lo correcto era que esa metodología la debió decidir el legislador en la reforma de la ley electoral; el legislador no lo hizo y cometió un error al no tomarlo en cuenta”, agregó el exmagistrado Olivares.

Un apunte

Boletas

Con la sentencia del TSA se desconoce hasta el momento cuándo la JCE imprimirá las boletas del nivel municipal que serán utilizadas en las elecciones de febrero. Con esa decisión la JCE trabajará contra el reloj en la impresión de las boletas.