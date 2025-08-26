Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó que la próxima cédula de identidad y electoral tendrá una vigencia superior a los 10 años, garantizando un período de caducidad más largo en beneficio de la población.

Anuncia JCE

El presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, explicó que, a diferencia del documento actual, la nueva cédula no estará limitada a un plazo de 10 años. “Según los artículos 20 y 80 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, el Pleno del órgano comicial tiene la autoridad para definir el formato y la fecha de vencimiento de la nueva cédula”, señaló.

Jáquez Liranzo agregó que las cédulas actuales han vencido debido a un plazo legal fatal, por lo que la JCE inició el proceso de renovación para asegurar que los ciudadanos cuenten con un documento actualizado y funcional.

Por su parte, el director de cedulación, Américo Rodríguez, destacó que el objetivo es mantener a la sociedad civil plenamente informada sobre el proceso de renovación. “Estamos comprometidos con un proceso transparente y participativo. La nueva cédula será más segura y facilitará múltiples gestiones para los ciudadanos”, indicó.

Proyecto de la nueva cédula

Estas declaraciones fueron dadas durante un encuentro de la JCE con representantes de Participación Ciudadana y del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), donde se presentó el proyecto de la nueva cédula.

El evento se celebró en la sede del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (Iespec) y contó con la participación de los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, así como del miembro suplente Prado López.