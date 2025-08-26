Santo Domingo.- La exdiputada y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Cleo Sánchez, denunció que en el Distrito Nacional se registra un brote de enfermedades respiratorias provocado por el cúmulo de basura que afecta distintos sectores.

Sánchez informó que cuenta con reportes médicos que confirman que este brote afecta tanto a niños como a adultos, y que la insalubridad en los barrios humildes y en la parte alta de la capital es uno de los principales detonantes de la situación.

La dirigente política, quien además preside el Voluntariado Nacional Comunitario, reconoció la importancia de iniciativas como la campaña “Plásticos por Útiles Escolares” que ejecuta el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sin embargo, señaló que lo prioritario debe ser recoger la basura y garantizar la limpieza de la ciudad, a fin de preservar la salud de los munícipes.

En ese sentido, Cleo Sánchez exhortó a la alcaldesa Carolina Mejía a asumir su rol principal al frente del cabildo.