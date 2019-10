El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), dio hoy garantías de que todo funcionará bien en el desarrollo de las primarias simultáneas del domingo, donde participarán los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM)

Julio César Castaños Guzmán afirmó que “nosotros estamos dando las garantías razonables de que esto va a funcionar bien y de que se va a contar hasta el último voto y el que ganó, ganó”, manifestó al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color Visión.

Asimismo, el presidente del organismo electoral reiteró que no hay forma de que se puedan alterar los resultados de la votación, ya que la JCE cuanta con un excelente sistema de seguridad para contrarrestar cualquier intensión en ese sentido.

Castaños Guzmán señaló que el mismo cuenta con mecanismos o núcleos que son, el que el voto es secreto, y que por lo tanto no hay forma de establecer la identidad del elector con la opción que ha ejercido en las primarias, además de que los equipos no funcionan conectado a internet, entre otros.

“El sistema está blindado; nosotros tenemos la seguridad autorazonable de que esto es seguro. Eso está demostrado que la misma cantidad de votos que estén en las urnas físicamente corresponden con los electores que han participado”, expuso, tras señalar que trabajan en la logística de las elecciones unas 96 mil personas, incluyendo 48 mil militares.

Castaños Guzmán explicó que si una persona tiene algún tipo de dificultad a la hora de ejercer el voto automatizado, solo el presidente de la mesa electoral puede ayudarlo.

Por primera vez, el país celebrará este domingo unas elecciones internas de partidos, con la utilización el novedoso voto automatizado.

Exhortación

Exhortó a los votantes que participarán en las primarias a mostrar un comportamiento civilizado.

“Antes de que comiensce el proceso de primarias, damos garantía y seguridad al pueblo dominicano, de que todo está instalando, de que todo va a funcionar bien y pedir sobre todo un comportamiento civilizado, y que nuestras mesas sean un espacio para la democracia”, expresó.

Castaños Guzmán confió que en las mesas electorales se expresará este domingo la intención y el deseo de todos los dominicanos, donde cada quien ejercerá el sufragio de manera segura.

Boletines

El presidente de la JCE reiteró que el boletín cero será el domingo a las 8:00 de la mañana y que a las 4:00 de la tarde de ese mismo día, iniciará el proceso de trasmisión de datas de resultados.

En otro orden, recordó que existirán dos actas, debido a la participación de dos partidos (PLD y PRM) y que “lo que está ahí en esa urna, si manualmente se contará, exactamente lo que está en el acta”.

Cuestionado sobre la posibilidad del conteo manual del 100 por ciento de los votos, Castaños Guzmán dijo que es prácticamente imposible que eso ocurra en este proceso del domingo.