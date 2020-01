Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) informó el sábado que ya recibieron en sus almacenes 11 mil 350 lectores de huellas dactilares que serán utilizados en las elecciones del 16 de febrero.

Comunicó se recibieron 583 computadores All in One, 750 UPS y 20 escáneres, para ser utilizados en el montaje de la contienda del mes entrante.

La entrega de los equipos fue realizada por parte de la empresa Digiworld, S.R.L., la cual resultó ganadora en el proceso de licitación convocado para la adquisición de los lectores de huellas (PU-05-01-2019) y, una de las empresas adjudicatarias en el procedimiento convocado para la compra de computadoras, UPS, impresoras, escáneres y servidores CPU-06-01-2019), el pasado mes de diciembre de 2019. La Junta anunció la implementación de la captación de huellas dactilares, otro recurso llamado a garantizar transparencia en las elecciones.

De acuerdo al organismo electoral evitará que una persona pueda suplantar a otra al momento de ejercer el derecho al voto.

En ese sentido decidió que en los casos en que los dedos tengan algún desgaste y se dificulte el voto de esta forma, entonces la persona podrá hacerlo de forma automatizada.