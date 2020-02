El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, afirmó esta mañana que ese organismo garantiza que las elecciones municipales del domingo serán transparentes y que a los aspirantes no se les vulnerarán sus derechos.

Sostuvo que en el proceso en que se escogerán 3,849 puestos está garantizado que todos los participantes tendrán el mismo derecho a la hora de ejercer el voto.

El funcionario consideró que no se puede hablar de democracia en el país sin elecciones transparentes y periódicas donde se les garantice a los sufragantes que su voto será secreto.

“No se puede hablar de democracia si no hay elecciones periódicas, no hay democracia si no hay libertades públicas, no se puede hablar de democracia si no hay transparencia, ni tampoco se puede hablar de democracia si la gente no puede proponerse como candidato a ser elegido en el proceso”, puntualizó Castaños Guzmán al pronunciar el discurso central de un acto realizado en hotel Embajador, donde se le dio la bienvenida a los observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Sostuvo que la JCE está comprometida con un proceso bien organizado, donde se implementará por un lado, el voto automatizado en los 18 municipios que reúnen la mayoría de los votantes y el físico en las restantes 140 demarcaciones.

Castaños Guzmán manifestó que este domingo serán electos 158 alcaldes y sus vicealcaldesas, mil 164 regidores con sus suplentes y 235 directores de distritos municipales, así como 735 vocales.

Indicó que se han adoptado recomendaciones hechas por la Fundación Internacional para Sistema Electorales, iniciativa que busca hacer más transparente y diáfano el referido proceso.

Informó, además, que también se han tomado medidas propuestas por los partidos, por ejemplo el tintado del dedo, la captación de las huellas dactilares, iniciativas que considera fortalecen el proceso.

En la actividad, además del presidente de la JCE, estuvo presente el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez; Marcos Antonio Baños, jefe de la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, entre otros.

Castaños Guzmán resaltó que el proceso se desarrollará con mayor fluidez, porque ninguna de las 16 mil 32 mesas electorales tiene más de 600 electores, algo que no pasó en las primarias del 6 de octubre pasado, donde en un solo colegio votaron hasta mil 200 sufragantes.

Dijo igualmente que contrario a lo ocurrido en las primarias de los partidos, en esta ocasión las votaciones serán de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Observadores

Las Elecciones Municipales cuentan con observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la Association of World Election Bodies (A-WEB), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), así como académicos y expertos, para un total de 118 observadores de 16 países.

Presidente del TSE

De su parte, Román Jáquez, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), enfatizó que el rol que puedan jugar los órganos electorales en las elecciones municipales es determinante para el desarrollo del proceso electoral.

Resaltó que 497 sentencias contenciosas electorales han sido dictadas entre el 2019 y lo que va del presente año, lo que equivale al 80% del total de las sentencias contenciosas electorales dictadas entre el año 2015 y 2016.

Jáquez resaltó que hay una judicialización del proceso electoral y que ese Tribunal ha hecho las coordinaciones necesarias con el Ministerio Público a los fines de perseguir los delitos electorales.