Jean Montero: «No creo que este verano se dé el salto a la NBA»

Madrid.- Jean Montero (Santo Domingo, 2003) acaba de ser designado por segunda vez consecutiva como el mejor joven de la liga española de baloncesto, un logro que en su día consiguió también Luka Doncic.

El esloveno, hoy estrella de la NBA, es uno de los nombres que puede interponerse entre él y su sueño de ser olímpico, pues será uno de sus rivales en un Preolímpico en el que también está la Grecia de Giannis Antetokounmpo.

Pese a lo complicado de los rivales, confía en que tendrán opciones de estar en París 2024 si le meten ganas y lo quieren más que el rival, porque son capaces “de hacer un buen papel” en cualquier escenario que les pongan.

De todo ello, y también de un futuro que en lo inmediato no parece estar en la NBA, ha hablado con EFE.

También te podría interesar: Jean Montero, Mejor Joven de la Liga española 2023-24

Pregunta- ¿Cómo afronta República Dominicana un Preolímpico tan exigente como el que tiene por delante, en el que coinciden con Eslovenia y Grecia?

Respuesta- Viendo el sorteo que nos ha tocado, el grupo y la sede creo que uno sale de ese tipo de retos que le pone el deporte poniéndole muchas ganas. Dentro de la cancha se decidirá. Son cuarenta minutos de partido y dependiendo de qué tanto tu lo quieras se definirá quien es el ganador y quien pierde.

P- ¿Sería una sorpresa que la República Dominicana estuviese en los Juegos tras un Preolímpico como ese?

R- Sí porque no somos un país olímpico en baloncesto, todavía nos falta ese próximo paso por dar. Pero metiéndole ganas y si lo queremos más que el rival, podemos sacarlo.

P- Pero en un momento en el que la selección está creciendo, tener que jugarse el premio con rivales así es mala suerte, ¿no?

R- Sí, un poquito. Pero creo que con el talento que tenemos nativo dominicano, si podemos juntarlo somos capaces de hacer un buen papel en cualquier escenario que nos pongan. Si estamos todos podemos hacer un buen papel allí.

P- ¿Quién le da mas miedo, Doncic o Antetokounmpo?

R- Son jugadores diferentes en su ámbito de juego. Ambos son peligrosos y a ambos hay que respetarlos como jugadores.

P- ¿Es la selección dominicana una candidata a ser la revelación internacional en los próximos años?

R- Sí. Somos un grupo de jóvenes talentos que estamos jugando en las mejores ligas del mundo y creo que si podemos mantener ese núcleo de todos los jugadores, siempre que estén sanos, espero que podamos ser esa revelación.

P- Se comenta un posible interés de Tyson Pérez, compañero suyo en Andorra y que ha sido internacional español, en jugar con República Dominicana el Preolímpico. ¿Cree que es algo que podrá darse? ¿Qué aportaría al equipo?

R- Los compañeros y la parte técnica de la federación creo que queremos que se dé. Va a depender de lo que decida FIBA y que la Federación Española acepte que se vaya un jugador de ese calibre. Entiendo que es un jugador muy diferencial en su posición, alguien que siempre juega con el cien por cien de ganas. Tener a un jugador de ese tipo nos ayudaría bastante a lo que estamos construyendo ahora.

P- ¿Ha hablado con él? ¿Cómo lo está llevando?

R- Él hasta ahora ha sido muy optimista, positivo en que quiere jugar porque le atrae el proyecto de Dominicana al ver como ha crecido en los últimos tres años. Entiendo que si al final le dan el OK va a estar muy ilusionado con ser parte del equipo.

P- En su caso este es un verano importante. Primero por el Preolímpico y luego porque tendrá que decidir su futuro. ¿Un posible salto a la NBA a través de las Ligas de Verano es la prioridad para usted?

R- No creo. Primero estoy tratando de enfocarme en el momento y ya la NBA, entiendo, vendrá por sí sola. Simplemente quiero estar lo más preparado posible cuando esa oportunidad llegue para así poder aprovecharla al cien por cien.

P- ¿No se ve entonces el año que viene en la NBA?

R- No creo que todavía. Mi equipo de trabajo, mi gente, mi padre, mi familia… todavía no ven ese paso posible y entiendo que unos añitos más en Europa me van a ayudar bastante.

P- Tiene el honor de haber sido el primer extranjero en la competición Overtime Elite. ¿Qué le enseñó aquello para pensar que, llegado el momento, puede estar preparado para dar el salto a la NBA?

R- Es un buen proyecto para crecer individualmente. Entiendo que en lo que más me ayudo es a ser vocal en la cancha, a ser un líder. Era de los jugadores que tenía más experiencia a nivel internacional y de baloncesto, y entiendo que eso fue lo que más aprendí allí.

P- Al seguir en Europa el año que viene, ¿lo normal para usted sería hacerlo en un club de la Euroliga?

R- Sí, eso es lo más lógico. Lo que más me interesa es ser parte de un proyecto interesante en el que pueda tener minutos y crecer, con un entrenador top de Europa. No tanto la Euroliga, sino un proyecto que me ayude a crecer. Eso es lo que más estoy tratando de considerar. La Euroliga siempre va a estar ahí y mi talento y mi ética de trabajo creo que me va a llevar allí lo antes posible.

P- ¿Le gustaría que todo se cerrase antes del Preolímpico para poder estar tranquilo?

R- Sí, eso es bien importante. Imagínate, Dios no lo quiera, que pasa cualquier tipo de lesión; eso sería un asterisco que los equipos iban a tener en cuenta.

P- ¿Cómo ha sido su experiencia en Andorra?

R- Para mi ha sido como mi segunda casa, allí me acogieron bastante. Es un país que me aclaró mucho mis ideas, mi nivel de estabilidad mental. El temporadón que he hecho fue en parte por el Andorra, porque estaba bien concentrado en la temporada y en lo que que era importante.

P- Acaba de ganar su segundo trofeo seguido como mejor joven de la temporada en la ACB. Es algo que logró también Luka Doncic. ¿Eso que le dice? ¿Se ves llegando a su nivel?

R- Claro, uno siempre sueña estar con los grandes y jugar contra los grandes, que lo relacionen con ellos. Uno siempre trabaja para eso y creo que si sigo dando los pasos que estoy dando, tarde o temprano perteneceré a esas entidades que están arriba.

P- ¿Le sorprende la evolución que está teniendo?

R- Que sea tan rápida sí, pero nunca dudé de que podía ser más bien importante en un equipo de nivel top, jugando en las mejores ligas del mundo. Es algo que siempre he soñado, he trabajado para ello. Me ha sorprendido la rapidez, pero no el impacto.