Washington.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, aseguró este jueves ante el Congreso que el Ejército estadounidense no se encuentra en preparativos para una toma de Cuba.

Donovan negó esta posibilidad tras la pregunta de una senadora sobre si actualmente se realizan ejercicios militares con el objetivo de controlar la isla.

Asimismo, afirmó no tener conocimiento de ningún plan de la Administración Trump para apoyar a grupos de la oposición cubana en el exilio con el fin de derrocar al Gobierno de La Habana.

Condiciones para despliegue militar

El general precisó que Washington solo desplegaría tropas en caso de una «amenaza a la seguridad» de la Embajada estadounidense o de la base de Guantánamo, con el objetivo de proteger a los ciudadanos estadounidenses.

Estas declaraciones se producen en un momento de tensión entre Estados Unidos y Cuba, en el marco de negociaciones discretas tras el bloqueo energético impuesto por Trump, que ha agravado la crisis económica en la isla.

Declaraciones controvertidas y contexto político

El lunes, Trump afirmó que tendría «el honor» de tomar el control de Cuba, asegurando que podría hacer «lo que quiera» y anunciando una supuesta «toma amistosa» del país, declaraciones rechazadas por La Habana.

Según The New York Times, el Gobierno de Trump habría solicitado la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio en el régimen comunista ni la salida de la familia Castro, información negada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Comando Sur supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, desde su cuartel general cerca de Miami (Florida).

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado marcadas por décadas de tensiones políticas, económicas y militares. Tras la Revolución Cubana de 1959 y la llegada al poder de Fidel Castro, Washington implementó un bloqueo económico y sanciones que han limitado el comercio y las relaciones financieras entre ambos países.

Durante la Guerra Fría, Cuba se alineó con la Unión Soviética, lo que generó varios momentos de confrontación directa y riesgo de conflicto armado, siendo el caso más conocido la Crisis de los Misiles de 1962, que acercó al mundo a un conflicto nuclear.

Desde entonces, la isla ha mantenido un régimen comunista, mientras Estados Unidos ha promovido políticas para aislarla políticamente y apoyar a sectores de la oposición cubana en el exilio.

En los últimos años, hubo un acercamiento bajo la administración Obama, con la reapertura de embajadas y ciertos acuerdos bilaterales.

Sin embargo, la política cambió con la administración Trump, que reforzó el bloqueo económico, limitó los viajes y adoptó medidas que aumentaron la presión sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, manteniendo la isla bajo restricciones que impactan su economía y acceso a recursos energéticos.