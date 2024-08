Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran

Jennifer López y Ben Affleck se reencontraron después de semanas sin verse, la actriz y cantante de raíces puertorriqueñas visitó a su esposo en la casa del actor este fin de semana después de casi todo el verano alejados.

Una fuente reveló a PEOPLE que la protagonista de Atlas visitó a Affleck en la casa del actor en Brentwood, California, este domingo, ese mismo día, antes de que llegara López, Affleck fue con su hijo Samuel, de 12 años, al mall.

López, quien tiene a los gemelos Max y Emme, de 16 años —fruto del matrimonio que tuvo con Marc Anthony— quiere pasar tiempo con los chicos antes de que empiece la escuela, asegura esta fuente. Affleck también es padre de Violet, de 18, y Seraphina, de 15, junto a la actriz Jennifer Garner.

«Solo porque ella no está con Ben no significa que a ella no le importen los chicos», dijo esta fuente. «Ellos siempre le han importado. Ella pasó meses buscando la casa perfecta para su familia mixta el año pasado. Ahora que está de vuelta en L.A. ella quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que empiece la escuela y Violet se vaya a la universidad», añadió sobre su hijastra.