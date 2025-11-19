La representante de República Dominicana en Miss Universo, Jennifer Ventura, deslumbró este miércoles con su participación en la competencia preliminar en Tailandia.

La modelo oriunda de Barahona impresionó al público con su dominio escénico, carisma y elegancia al lucir en la pasarela su traje típico, vestido de gala y bikini rojo.

Provocó aplausos y elogios con el traje típico al rendir homenaje a la flor de Bayahíbe, símbolo nacional y especie endémica del país caribeño.

El diseño relució por sus colores y detalles artesanales transmitiendo la belleza y delicadeza de esta flor única.

“A veces la vida te regala días que te abrazan el alma. Hoy fue uno de esos, lleno de sonrisas sinceras, energía bonita y la certeza de que estoy construyendo algo especial”, escribió Ventura en su cuenta de Instagram tras la gala.

Su desempeño en el certamen de belleza genera altas expectativas en los seguidores para la gala final. “Para mí ya ganaste!” “Performance de ganadora” “Ella nos va a traer esa segunda corona” “Para mi… ya eres la reina”.

La gala final de la 74 edición de Miss Universo se celebrará el viernes 21 de noviembre en el Impact Arena, Pak Kret, Tailandia. Debido a la diferencia horaria, para República Dominicana la coronación será el jueves 20 de noviembre.