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Jennifer Ventura se retira de redes a un año de la muerte de su madre en tragedia del Jet Set

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Jennifer Ventura se retira de redes a un año de la muerte de su madre en tragedia del Jet Set

Santo Domingo.- La Miss República Dominicana Universo 2025, Jennifer Ventura, anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales al cumplirse un año de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde falleció su madre, Roselin Marte Nova, junto a otras 236 personas.

La joven explicó que, tras un año compartiendo su proceso públicamente, ha decidido tomar distancia para vivir su duelo de manera más privada.

“Con este post me despido un tiempo de las redes. Di lo mejor de mí todo un año, ahora me toca callar un poco el ruido del mundo… los quiero mucho! Gracias por el apoyo, por el amor recibido, por los mensajes cuando quería rendirme y lo más importante, gracias por dejarme utilizar mi dolor para tocar sus corazones”.

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Ventura también agradeció el apoyo recibido durante este tiempo, destacando que encontró fortaleza en medio de la pérdida.

“Gracias porque me ayudaron a buscarle un sentido a este dolor y porque si no hubiera sido por esta plataforma quizás el mundo nunca hubiera sabido que una reina no nace lista, sino que se transforma en el proceso para ayudar a otros”.

La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó una profunda huella en el país. A un año del hecho, la joven opta por el recogimiento y la privacidad para continuar su proceso personal.

TEMAS: #236 victimas#Jennifer Ventura#Jet Set#Miss rd
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.