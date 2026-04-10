Jennifer Ventura se retira de redes a un año de la muerte de su madre en tragedia del Jet Set

Santo Domingo.- La Miss República Dominicana Universo 2025, Jennifer Ventura, anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales al cumplirse un año de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde falleció su madre, Roselin Marte Nova, junto a otras 236 personas.

La joven explicó que, tras un año compartiendo su proceso públicamente, ha decidido tomar distancia para vivir su duelo de manera más privada.

“Con este post me despido un tiempo de las redes. Di lo mejor de mí todo un año, ahora me toca callar un poco el ruido del mundo… los quiero mucho! Gracias por el apoyo, por el amor recibido, por los mensajes cuando quería rendirme y lo más importante, gracias por dejarme utilizar mi dolor para tocar sus corazones”.

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Ventura también agradeció el apoyo recibido durante este tiempo, destacando que encontró fortaleza en medio de la pérdida.

“Gracias porque me ayudaron a buscarle un sentido a este dolor y porque si no hubiera sido por esta plataforma quizás el mundo nunca hubiera sabido que una reina no nace lista, sino que se transforma en el proceso para ayudar a otros”.

La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó una profunda huella en el país. A un año del hecho, la joven opta por el recogimiento y la privacidad para continuar su proceso personal.