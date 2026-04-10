Carolina Tamayo, exesposa del intérprete urbano El Mayor Clásico, realizó declaraciones a través de un audiovisual publicado en su cuenta de Instagram, en las que asegura haber sido víctima de agresiones durante el tiempo que mantuvieron su relación sentimental.

Tamayo aprovechó el espacio para referirse a la situación ocurrida en 2023, cuando fue arrestada tras un incidente en el que agredió al intérprete del tema “Bello”.

Según su versión, lo establecido en el expediente del caso no reflejaría lo sucedido. “Lo que contempla el expediente del caso no es realmente lo que pasó. Era que él me estaba matando a golpes dentro de la guagua, me daba como que era su enemiga”, expresó. Asimismo, afirmó que su equipo de seguridad y otras personas presentes no intervinieron durante el hecho.

Relató que en ese momento manifestó estar cansada de las presuntas agresiones, por lo que decidió defenderse. “Y mientras yo me defendía él me daba más golpes”, agregó.

Te puede interesar: La Insuperable critica a quienes humillan a hombres por su salario

Se recuerda que, en octubre de ese año, Tamayo Martínez obtuvo su libertad bajo fianza, luego de que se le variara la medida de coerción que la mantenía en prisión preventiva por un caso de violencia intrafamiliar relacionado con el intérprete.

Carolina Tamayo afirma tiene una nueva situación con El Mayor Clásico por la vivienda que compartían.

Nuevo conflicto con El Mayor

Tamayo también señaló que, tras la separación, no había hablado públicamente sobre el caso. Sin embargo, indicó que recientemente habría surgido una nueva situación relacionada con la vivienda que compartían.

“Desde que me dejé de él nunca salí a hablar del tema, ni a explicar lo que realmente pasó, me quedé callada. Pero ahora resulta que me manda a decir hace dos semanas que la casa él no la seguirá pagando, porque está muy estresado, no tiene dinero y él tiene que invertir en su música, por lo que el banco coja la casa”, explicó.

Te puede interesar: Lemar confirma relación con la cirujana plástica dominicana Tania Medina

Asimismo, sostuvo que la situación tendría una intención de afectarla económicamente. “Lo hace para molestarme, para que no me quede con nada. Porque así es que él dice, que no me tengo que quedar con nada”, afirmó.

Hasta el momento, el intérprete urbano El Mayor Clásico no ha emitido una respuesta oficial ante estas declaraciones recientes.