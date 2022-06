Jeremy Peña luchando con su primera mala racha como novato

HOUSTON.- Jeremy Peña sigue siendo uno de los primeros candidatos para el Novato del Año de la Liga Americana, con el campocorto de los Astros ocupando el primer lugar entre los novatos de la Liga Americana en WAR, jonrones, slugging y OPS al ingresar el sábado.

Pero quizás por primera vez en su joven carrera en las Grandes Ligas, el joven de 24 años está pasando por una mala racha, y ha resultado costosa en esta estadía en casa en Minute Maid Park.

Peña cometió un error crucial en la segunda entrada que llevó a los Marlins a anotar tres carreras (dos sucias), y Miami tuvo el control desde ese momento en la derrota de Houston por 5-1 el sábado por la tarde. Los Astros (36-23) ahora han perdido tres seguidos y tienen marca de 1-4 en esta estadía en casa, aunque todavía lideran el Oeste de la Liga Americana por un cómodo margen de 8.5 juegos.

Aunque Peña cometió solo un error, el campo corto normalmente confiable de Houston manejó otras dos bolas en ese mismo episodio que tampoco pudo convertir en outs. Combine eso con dos bases por bolas inoportunas del abridor de los Astros, Framber Valdez, y los Marlins (27-30) anotaron tres carreras en la entrada sin conectar ninguna pelota directamente a los jardines.

“Simplemente los interpreté mal”, dijo Peña. “No estamos ejecutando en este momento tan bien como deberíamos. Aprendemos de ello y seguimos adelante”.

“Esas fueron pelotas difíciles”, dijo el mánager de los Astros, Dusty Baker. “Cuando golpea esa parte [de tierra] del cuadro interior primero, y el césped no le quita vapor, esa pelota fue golpeada bastante bien. Esas fueron jugadas difíciles y, muchas veces, parecen encontrarte en un corto período de tiempo. La pelota realmente no estaba rebotando en nuestra dirección, y no ha rebotado en nuestra dirección por un tiempo.

En total, Valdez permitió cuatro carreras (dos limpias) y cuatro hits en seis entradas. Ponchó a seis, pero dio tres bases por bolas costosas. Se sumó a la segunda mayor cantidad de carreras que Valdez ha permitido en cualquier juego esta temporada. Antes del sábado, el joven zurdo de Houston había logrado ocho aperturas consecutivas de calidad.

Para el mes, Peña ahora tiene un OPS de .536, significativamente más bajo que sus cifras de .872 en mayo y .763 en abril.

“Simplemente relájese y juegue, y sea lo más natural posible”, dijo Baker sobre su consejo para Peña. “Aprende de la situación. Va a aparecer de nuevo, pero una vez que lo haga, sabrás cómo lidiar con eso en el futuro”.

“Me encanta la forma en que está jugando”, dijo José Altuve sobre Peña. “Él va al 100 por ciento. Gran chico Mañana es otro día.»