WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. Los Astros de Houston enviaron el jueves a su estelar campacorto Jeremy Peña a ver a un especialista de la mano para que le realicen un examen más detallado por una lesión en el dedo anular derecho que ha puesto en duda su disponibilidad inmediata con la selección de República Dominicana para el Clásico Mundial.

El mánager de los Astros, Joe Espada informó en el complejo de entrenamientos de primavera del equipo que Peña sufrió daño en el área de la uña del dedo después de fildear un fuerte rodado en un duelo de exhibición el miércoles de los dominicanos contra los Tigres de Detroit.

Jeremy Peña fue retirado del encuentro después del incidente.

República Dominicana debutará en el Clásico Mundialel viernes en Miami contra Nicaragua.

Peña, de 28 años, viene de la mejor temporada de su carrera en 2025. Fue elegido por primera vez como All-Star y bateó para .304, con un OPS de .840 y 20 bases robadas.