Christopher Sánchez etiqueta de éxito

Christopher Sánchez se expresa durante la rueda de prensa previo a su compromiso de este viernes.

República Dominicana se dará el lujo de comenzar su camino hacia la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con el finalista al premio Cy Young de la Liga Nacional, Christopher Sánchez.

El nativo de La Romana, as de los Filis de Filadelfia, fue el lanzador designado por Albert Pujols para abrir el primer partido contra Nicaragua este viernes a las 8:00 de la noche en el loanDepot Park de Miami.

El espigado zurdo registró 13 triunfos y cinco derrotas con efectividad de 2.50 y 212 ponches.

Sánchez tiene en su repertorio uno de los sinkers más mortíferos del juego y una recta efectiva que puede alcanzar las 97 millas por hora.

Enfocado

A pesar de que el equipo dominicano sale como amplio favorito, Sánchez aseguró que respetará a cada oponente y que estudió a los bateadores, pues solo conoce a dos a los que ha enfrentado en las Grandes Ligas.

“A este nivel uno se mantiene estudiando y analizando información. Conozco a Vientos (Mets de Nueva York) y a Jeter Downs (Medias Rojas de Boston). A los demás no los conozco, por eso debo atacarlos”.

Agregó que es un orgullo para él representar a La Romana en este Clásico Mundial de Béisbol y dijo que siempre se mantiene en contacto con Fernando Abad y José “El Jumbo” Díaz, oriundos de esta ciudad.

Sin aires de triunfo

El dirigente dominicano Albert Pujols sostuvo que el equipo saldrá con la misma seriedad ante todos los rivales en el evento y que la mentalidad es ir juego tras juego tratando de ejecutar todos los fundamentos del béisbol.

Jeremy fuera

Ayer se confirmó la salida de Jeremy Peña del equipo dominicano tras sufrir una fractura en su dedo anular de la mano derecha en el segundo partido de exhibición contra los Tigres de Detroit.

Nelson Cruz, gerente del equipo, dijo que hoy podrían anunciar el sustituto de Jeremy, y el campocorto de los Leones del Escogido, Erik González, es una de las opciones.

El Dato

El Nacional confirmó

La alineación de RD para el juego de esta noche:

1- Fernando Tatis Jr. (RF)

2-Ketel Marte (2B)

3- Juan Soto (LF)

4- Vladdy Jr. (1B)

5- Manny Machado (3B)

6- Junior Caminero (DH)

7-Julio Rodríguez (CF)

8- Austin Wells (C)

9-Geraldo Perdomo (SS)