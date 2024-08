Jesús: la luz del mundo

El Evangelio escrito por el Apóstol Juan, presenta a Jesús como Dios mismo. Dice él “Que la vida estaba en Jesús, y la vida era la luz de los hombres, que esa luz verdadera venía al mundo, para alumbrar a todos los hombres, (Juan 1:4,9).

Ahora bien, en el capítulo 8 versículo 12 de ese mismo evangelio, encontramos a Jesús predicándole a gentes que habían escuchado su mensaje, diciéndoles a esos Escribas y Fariseos, que Él era la luz del mundo, pero ellos se hicieron los sordos.

Porque no hay peor sordo, que el que no quiere oír. Muchas veces nosotros predicamos a las mismas gentes el mensaje de salvación, y no nos hacen caso; esta actitud no debe desanimarnos, Jesús siguió haciéndolo aunque lo ignoraran.

Él le decía yo Soy la Luz, y ellos sabían que al decir esto, estaba unido a Dios, ellos sabían que la luz era Dios, (2da. De Samuel 22:29 -Salmos 27:1 – Isaías 60:19- Miquea 7:8.

Ahora tenían delante de ellos uno que les decía “Yo Soy la luz del mundo, y que me sigue no andarás en tinieblas” sino que tendrá la luz de la vida.

Esto tiene dos significado, o luz que irradia la fuente de la Vida o la luz que da la vida. Jesús es la misma Luz de Dios que ha venido al mundo, y es la luz que le da vida al mundo. Debemos de saber, que una planta no florece sino recibe la luz del sol; asimismo el hombre, no florece con gracia y belleza, hasta que no recibe a Cristo en su vida marchita.

La segunda parte de este texto, contiene una promesa, donde Jesús dice “el que sigue, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida”. Jesús como la Luz Verdadera, es el único que quita la oscuridad y la mentira sembrada por el enemigo; alumbrando la senda que nos conduce hacia Dios el Padre, alumbrando a todos aquellos que le siguen liberándolo del pecado, del mundo y Satanás.

Nos identificamos con este término, y a la vez, motivamos a otros a seguir a Cristo. Seguir a alguien implicaba, obedecerle, someterse y estar continuamente a su disposición.

Los que caminan en la oscuridad, no son seguidores de Cristo (1ra. Juan 1:6,7).

Atentamente,

Antonio Jiménez