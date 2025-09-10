SANTO DOMINGO (Licey.com). – El torpedero Jesús Madé, prospecto estelar de los Cerveceros de Milwaukee, fue seleccionado como el primer pick del Sorteo de Novatos LIDOM 2025, de cara a la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Con apenas 18 años, Madé es considerado una de las joyas del béisbol internacional. Actualmente milita con los Biloxi Shuckers, filial Doble-A de Milwaukee, donde ha exhibido un desempeño ofensivo y atlético que lo posiciona como uno de los talentos más prometedores del circuito.

Edad : 18 años

: 18 años Estatura/Peso : 6’1”, 181 libras

: 6’1”, 181 libras Organización MLB : Cerveceros de Milwaukee

: Cerveceros de Milwaukee Equipo actual : Biloxi Shuckers (Doble-A)

: Biloxi Shuckers (Doble-A) Lugar de nacimiento : San Cristóbal, República Dominicana

: San Cristóbal, República Dominicana Firma profesional: Enero 2024, por US$950,000

Números en la temporada 2025 (Clase A, A+ y AA)

Promedio de bateo : .287

: .287 OBP : .383

: .383 Carreras impulsadas : 60

: 60 Bases robadas : 45 (73 en total en su carrera profesional)

: 45 (73 en total en su carrera profesional) Intentos de robo totales: 90

Estos resultados han consolidado a Madé como el principal prospecto de los Cerveceros y el número 5 de todo el béisbol, de acuerdo con MLB.com. Su desempeño le valió una invitación al Juego de Futuras Estrellas, destacando su crecimiento acelerado en el sistema de ligas menores.

Evaluaciones de scouts (escala 20–80)

Brazo : 60

: 60 Poder : 60

: 60 Velocidad : 55

: 55 Defensa : 50

: 50 Instinto/juego mental: 60

Madé combina velocidad, poder y brazo fuerte en un paquete atlético bien pulido, características que lo hacen ideal para la posición de campocorto a nivel profesional. Su avance por Clase-A, Clase A avanzada y Doble-A en apenas dos años lo convierte en un jugador de impacto inmediato a futuro en LIDOM y en las Grandes Ligas.

Inicio de la temporada LIDOM 2025-26

La temporada 2025-26 del béisbol invernal dominicano arrancará el miércoles 16 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciban a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en partido programado para las 7:30 de la noche.