Asistentes a actos conmemorativos este jueves en la denominada "zona cero" del Jet Set.- Foto: Eliezer Tapia

El primer aniversario de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos, fue conmemorado este jueves con un emotivo acto en honor a las víctimas y sobrevivientes.

La actividad estuvo marcada por momentos de recogimiento, testimonios conmovedores y reiterados llamados a la justicia. Familiares y sobrevivientes, vestidos de blanco y negro, se congregaron en la denominada “zona cero”, portando flores blancas y fotos de sus seres queridos como símbolo de memoria y respeto.

Te puede interesar leer: Padre Rogelio Cruz: “Ya no pedimos justicia, ahora la exigimos” por tragedia del Jet Set

Durante el homenaje, se interpretaron cánticos cristianos, como también los temas «Volveré» y «Sobreviviré», del merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la fiesta la noche de la tragedia y también perdió la vida en el colapso.

Foto: Eliezer Tapia

Dolor e indignación

Durante la proyección de un video como parte del acto, el dolor y la indignación se hicieron evidentes en Jennifer, una joven sobreviviente que, visiblemente afectada, expresó su frustración por las secuelas físicas que aún padece tras el suceso.

Por su parte, Micaías Pérez, hermano del fallecido artista, hizo un llamado a la reflexión colectiva, instando a que la tragedia sirva como punto de partida para un cambio social. Advirtió sobre los peligros de anteponer intereses económicos a la vida humana y reiteró la necesidad de mantener firme la exigencia de justicia.

Lee también: Expresidente del CODIA identifica responsables tragedia del Jet Set

Asimismo, criticó la respuesta de las autoridades durante las labores de rescate, calificándola como improvisada y carente de protocolos adecuados.

Foto: Eliezer Tapia

Evitar que quede en el olvido

Ana María Ramírez Peña, sobreviviente y miembro del Movimiento Justicia Jet Set, relató su experiencia tras permanecer 19 días hospitalizada luego de quedar atrapada entre los escombros. Destacó que estos encuentros buscan evitar que la tragedia caiga en el olvido y fortalecer la unión entre las víctimas.

«Hacemos estos eventos porque entendemos que fue demasiado grande para que quede en el olvido», expresó.

Otro sobreviviente, Cristóbal Moya, cuestionó directamente a los propietarios del establecimiento, a quienes acusó de priorizar las ganancias por encima de la seguridad. También reconoció la labor de rescatistas y socorristas, a quienes calificó como “héroes anónimos”.

Foto: Eliezer Tapia Foto: Eliezer Tapia Foto: Eliezer Tapia Foto: Eliezer Tapia Foto: Eliezer Tapia

Reconocimiento

Durante el acto, familiares y miembros del movimiento realizaron un reconocimiento al padre Rogelio Cruz por su acompañamiento y apoyo a lo largo de estos meses.

Puedes leer: Inician actos por aniversario de tragedia del Jet Set con misa y clamor de justicia

El sacerdote, por su parte, reiteró su llamado a la justicia y propuso la construcción de un memorial en el lugar de la tragedia, en honor a las víctimas.