Roma.– Más de veinte años después del estreno de La pasión de Cristo (2004), Mel Gibson finalmente avanza con su esperada secuela titulada La resurrección de Cristo.

Sin embargo, esta nueva producción ha sorprendido a los seguidores del filme original, ya que Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la primera película, no volverá a asumir el papel.

La actriz Monica Bellucci, que dio vida a María Magdalena, tampoco formará parte del elenco de esta nueva entrega.

El rodaje comenzará pronto en los estudios Cinecittà en Roma, así como en diversas locaciones del sur de Italia, incluyendo Altamura, Ginosa, Gravina di Laterza y Matera esta última, que ya sirvió para representar Jerusalén en la película original.

Aunque Caviezel había mostrado entusiasmo por regresar a su icónico papel, la decisión de no contar con él se debe en parte a los retos que implicaría el proceso de rejuvenecimiento digital del actor, considerando que han pasado más de dos décadas desde la primera película.

Además, problemas de agenda también influyeron en la elección de un nuevo elenco para interpretar los papeles principales.

Mel Gibson ha comentado en varias ocasiones que La resurrección de Cristo será un proyecto ambicioso y con una narrativa compleja.

Más que narrar el evento de la resurrección, la película buscará explorar todo lo que rodea este acontecimiento desde distintas perspectivas, incluyendo elementos simbólicos y quizás hasta toques de ciencia ficción. Esto supone un enfoque diferente y más profundo en comparación con la narrativa lineal de la primera entrega.

Con esta secuela, Gibson pretende continuar explorando la historia de Jesús con un enfoque fresco y novedoso, aunque con un elenco completamente renovado. Los fans del original están a la espera de más detalles sobre los nuevos actores que darán vida a los personajes bíblicos y cómo se desarrollará esta esperada continuación.