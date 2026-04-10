Jiménez y Díaz, oros torneo de natación

Elizabeth Jiménez, con gran esfuerzo para conquistar la medalla dorada en 200 metros./Foto Manolito Jiménez

Las nadadoras dominicanas Elizabeth Jiménez y Natalia Díaz, conquistaron medallas de oro, tras realizar una excelente jornada en el inicio del XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, que se celebra hasta el domingo en el remozado Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Panamericanos

En los 200 metros estilo espalda, Jiménez no solo ganó el oro con tiempo de 2:17.23, consiguió el boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, ya que atrapó la marca panamericana.

Natalia Díaz con notable impulso en la prueba de los 200 metros pecho.

Mellisa Diego, de Guatemala se llevó la plata con tiempo de dos minutos y 24 segundos. La dominicana Jenesys Amores se llevó el bronce con 2:27.52.

Tremenda

En los 200 metros pecho, Díaz se llevó el oro y el récord absoluto, cronometrando tiempo de 2:40.14.

Micaela Mazzari de Costa Rica con 2:40.15, concluyó con plata, mientras que con el bronce se quedó la quisqueyana Leticia González, quien cronometró 2:51.97.

Piñeiro plata

En los 200 metros de espalda de varones, el criollo Antony Piñeiro consiguió plata y la marca panamericana que le dio un vuelo a los Panamericanos de Lima 2027, con 2:03.79. Oro, Erick Gordillo, de Guatemala con 2:03.61, y el boleto los Panamericanos.

Inauguración

El acto protocolar será este viernes. El evento es patrocinado por el Comité Organizador de los Juegos del 2026, el Ministerio de Deportes, Creso, el COD, Oscar A. Renta Negrón, GNC, Lulu Pets y el hotel aloft Santo Domingo Piantini.