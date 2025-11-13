Jochy Rodríguez lanza agencia Joch Entertainment

Miami, FL.- El ejecutivo de la música latina Jochy Rodríguez, quien se ha desempeñado como SVP de Promociones y Marketing en WK Entertainment durante los últimos nueve años, anunció el lanzamiento de su propia compañía, Joch Entertainment -una agencia independiente enfocada en marketing, management, consultoría y promociones radiales-.

A través de su colaboración continua con WK Entertainment, Joch Entertainment seguirá trabajando de cerca con la compañía de management en proyectos selectos, manteniendo una relación sólida que se ha construido a lo largo de casi una década. Además de su trabajo con WK, Rodríguez liderará nuevas iniciativas junto a grandes estrellas de la música latina, las cuales revelará próximamente.

Con una trayectoria de más de 25 años, Rodríguez ha sido una fuerza clave detrás del éxito de algunos de los nombres más influyentes en la música latina, incluyendo a Maluma, Carlos Vives, Wisin, Prince Royce y Emilia. Su carrera incluye posiciones de liderazgo en Univision, Universal Music Latino, Machete Music y Capitol Latin, donde también ayudó a definir estrategias de promoción y marketing que marcaron el rumbo del mercado global latino para artistas como Enrique Iglesias, J Balvin, Karol G, Don Omar, Juanes, entre otros.

Asimismo, ha colaborado estrechamente con la disquera de Wisin, La Base y WK Records, donde continúa siendo socio. Así como con otras figuras de la música tropical como Elvis Martínez.

“Este nuevo capítulo representa tanto gratitud como crecimiento. Después de casi una década trabajando junto a WK Entertainment, me enorgullece continuar colaborando con un equipo que se siente como familia, mientras expando mi visión a través de Joch Entertainment para potenciar a artistas y marcas con la misma pasión que ha guiado toda mi carrera”, dijo Jochy Rodríguez.

“Me enorgullece ver la evolución de Jochy como un verdadero estratega de la industria. Ha sido una parte fundamental en el desarrollo artístico del roster de WK, y esperamos seguir trabajando con Joch Entertainment en esta nueva y emocionante etapa”, expresó Walter Kolm.