¿Qué Pasa? Espectáculos Noticias importante

Joheirry Mola, del Distrito Nacional, es coronada Miss Mundo Dominicana 2025

Por
Joheirry Mola, del Distrito Nacional, es coronada Miss Mundo Dominicana 2025

Santo Domingo.- La representante del Distrito Nacional, Joheirry Mola, fue coronada la noche de este sábado como Miss Mundo Dominicana 2025, en una gala cargada de emoción y celebrada en transmisión en vivo por Telesistema 11.

El evento contó con la conducción de figuras reconocidas como Jomari Goyso (Univisión), Honey Estrella y Sofía Sanabria, además de la participación especial de la reina saliente Mayra Delgado.

Reconocimientos y premiaciones preliminares

Previo a la gran coronación, la organización otorgó un reconocimiento humanitario al señor Rafael Toro por su destacada labor social.

Durante las actividades previas, también se entregaron los premios especiales:

  • María Rodríguez, representante de Monseñor Nouel, ganó el Sport Challenge.
  • Aracely Ruíz Paulino, de San Pedro de Macorís, fue reconocida con el premio Redes Virales.
  • Joheirry Mola, del Distrito Nacional, obtuvo el título Beach Beauty, consolidándose como una de las favoritas desde las primeras etapas.

Tabla de puntuación preliminar

PosiciónProvinciaPuntos
1La Vega5
2Distrito Nacional4
3Duarte3
4La Romana3
5Monseñor Nouel3
6Puerto Plata3
7Comunidad Dom. en USA2
8Santo Domingo2
9Dajabón1
10Jarabacoa1
11San Juan1
12San José de Ocoa1

Etapas finales de la competencia

Luego de las rondas clasificatorias, fueron seleccionadas las cinco finalistas:

  • San Juan
  • Puerto Plata
  • Comunidad Dominicana en USA
  • Jarabacoa
  • Distrito Nacional

Más adelante, el jurado redujo el grupo a tres candidatas:

  • Comunidad Dominicana en USA
  • Jarabacoa
  • Distrito Nacional

La representante de Jarabacoa, Tatiana Sánchez, fue nombrada segunda finalista, mientras que la representante de la Comunidad Dominicana en USA obtuvo la posición de primera finalista.

TEMAS: #Joheirry Mola#Miss Mundo Dominicana 2025
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez, Directora de Cierre editorial de El Nacional. Formada en periodismo y redes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ha complementado su preparación con estudios de Locución , Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera. Además, ha fortalecido sus competencias lingüísticas con formación en portugués en el Instituto Federal de São Paulo Brasil y en inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido a través de Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos.