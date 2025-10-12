Santo Domingo.- La representante del Distrito Nacional, Joheirry Mola, fue coronada la noche de este sábado como Miss Mundo Dominicana 2025, en una gala cargada de emoción y celebrada en transmisión en vivo por Telesistema 11.

El evento contó con la conducción de figuras reconocidas como Jomari Goyso (Univisión), Honey Estrella y Sofía Sanabria, además de la participación especial de la reina saliente Mayra Delgado.

Reconocimientos y premiaciones preliminares

Previo a la gran coronación, la organización otorgó un reconocimiento humanitario al señor Rafael Toro por su destacada labor social.

Durante las actividades previas, también se entregaron los premios especiales:

María Rodríguez , representante de Monseñor Nouel , ganó el Sport Challenge .

, representante de , ganó el . Aracely Ruíz Paulino , de San Pedro de Macorís , fue reconocida con el premio Redes Virales .

, de , fue reconocida con el premio . Joheirry Mola, del Distrito Nacional, obtuvo el título Beach Beauty, consolidándose como una de las favoritas desde las primeras etapas.

Tabla de puntuación preliminar

Posición Provincia Puntos 1 La Vega 5 2 Distrito Nacional 4 3 Duarte 3 4 La Romana 3 5 Monseñor Nouel 3 6 Puerto Plata 3 7 Comunidad Dom. en USA 2 8 Santo Domingo 2 9 Dajabón 1 10 Jarabacoa 1 11 San Juan 1 12 San José de Ocoa 1

Etapas finales de la competencia

Luego de las rondas clasificatorias, fueron seleccionadas las cinco finalistas:

San Juan

Puerto Plata

Comunidad Dominicana en USA

Jarabacoa

Distrito Nacional

Más adelante, el jurado redujo el grupo a tres candidatas:

Comunidad Dominicana en USA

Jarabacoa

Distrito Nacional

La representante de Jarabacoa, Tatiana Sánchez, fue nombrada segunda finalista, mientras que la representante de la Comunidad Dominicana en USA obtuvo la posición de primera finalista.