Santo Domingo.- La representante del Distrito Nacional, Joheirry Mola, fue coronada la noche de este sábado como Miss Mundo Dominicana 2025, en una gala cargada de emoción y celebrada en transmisión en vivo por Telesistema 11.
El evento contó con la conducción de figuras reconocidas como Jomari Goyso (Univisión), Honey Estrella y Sofía Sanabria, además de la participación especial de la reina saliente Mayra Delgado.
Reconocimientos y premiaciones preliminares
Previo a la gran coronación, la organización otorgó un reconocimiento humanitario al señor Rafael Toro por su destacada labor social.
Durante las actividades previas, también se entregaron los premios especiales:
- María Rodríguez, representante de Monseñor Nouel, ganó el Sport Challenge.
- Aracely Ruíz Paulino, de San Pedro de Macorís, fue reconocida con el premio Redes Virales.
- Joheirry Mola, del Distrito Nacional, obtuvo el título Beach Beauty, consolidándose como una de las favoritas desde las primeras etapas.
Tabla de puntuación preliminar
|Posición
|Provincia
|Puntos
|1
|La Vega
|5
|2
|Distrito Nacional
|4
|3
|Duarte
|3
|4
|La Romana
|3
|5
|Monseñor Nouel
|3
|6
|Puerto Plata
|3
|7
|Comunidad Dom. en USA
|2
|8
|Santo Domingo
|2
|9
|Dajabón
|1
|10
|Jarabacoa
|1
|11
|San Juan
|1
|12
|San José de Ocoa
|1
Etapas finales de la competencia
Luego de las rondas clasificatorias, fueron seleccionadas las cinco finalistas:
- San Juan
- Puerto Plata
- Comunidad Dominicana en USA
- Jarabacoa
- Distrito Nacional
Más adelante, el jurado redujo el grupo a tres candidatas:
- Comunidad Dominicana en USA
- Jarabacoa
- Distrito Nacional
La representante de Jarabacoa, Tatiana Sánchez, fue nombrada segunda finalista, mientras que la representante de la Comunidad Dominicana en USA obtuvo la posición de primera finalista.