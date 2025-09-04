José Reyes recibirá pago justo a su gran carrera

Vi jugando a José Reyes en las Grandes Ligas y en el béisbol invernal dominicano.

Excelente atleta.

Le gustaba divertirse en el juego.

Era un competidor.

Hacía impresionantes jugadas en el campo corto.

Emocionó y decenas de ocasiones puso de pies a los fanáticos en la pelota de allá y de aquí.

Favorezco la elección para que José Reyes sea un nuevo inmortal a partir del 16 de noviembre cerca del mediodía en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

José exhibió una gran defensa y buena ofensiva.

Un gran robador de bases, algo importante para lograr victorias.

Pabellón de la Fama

José Reyes, uno de los peloteros más electrizantes del béisbol en el presente siglo y líder de bateo de la Liga Nacional en 2011, ha sido elegido para ingresar al templo de la inmortalidad del deporte dominicano.

El Comité Permanente del Pabellón de la Fama, por intermedio de su presidente Dionisio Guzmán, hizo pública la elección de Reyes como uno de los atletas a ser inmortalizados en el 59 Ceremonial del domingo 16 de noviembre.

“La Melaza”

Indicó que con Reyes se completa la matrícula de beisbolistas escogidos cada año para la inmortalidad deportiva. “La Melaza” se une a Edwin Encarnación y José Offerman, elegidos por el capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

“Ellos se une a dos glorias del deporte como Gonzalo Mejía y Beato Miguel Cruz, quienes fueron los primeros seleccionados en calidad de propulsores”, dijo Guzmán, responsable de dirigir el acto de exaltación junto al Presidente de Honor de la ocasión, privilegio que este año recaerá sobre el empresario Manuel Estrella.

16 de noviembre

La ceremonia de inducción se efectuará durante la mañana del domingo 16 de noviembre en el auditorio del Pabellón de la Fama, con sede en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Cibaeño

Una carrera de estelar José Reyes comandó el circuito en promedio de bateo en 2011 con average de .337 y también en triples con 16. El originario de Santiago de los Caballeros, donde nació el 11 de junio de 1983.

Una estrella

Fue un torpedero estrella firmado originalmente como aficionado por los Metros de Nueva York, organización con la que alcanzó un nivel de estrella.

Desarrolló una fructífera carrera de 16 años, que incluyó estadías en Miami, Toronto y Colorado, como miembro de los Marlins, Azulejos y Rockies.

Integra una lista selecta de peloteros dominicanos que han conectado dos mil o más imparables en su paso por las Ligas Mayores.

En el 2018

Se retiró al final de la temporada de 2018, después de conectar 2,138 hits en 7,552 visitas al plato.

Tremenda carrera

Vio acción en 1,877 partidos. Reyes terminó con 517 bases robadas para ubicarse en el puerto 33 entre líderes históricos en la historia del juego. Pegó 145 jonrones, 131 triples, 387 dobles, impulsó 719 carreras, anotó 1,180 y tuvo un respetable promedio de bateo de .283. Agregó un 37.0 de WAR, OPS de .334, Slugging de .427, con .761 de OPS y 103 de OPS+. Ganó cuatro lideratos de triples, uno de hits, tres de bases robadas, en dos ocasiones encabezó la Liga Nacional en turnos oficiales al bate y tres veces en apariciones totales.

Reyes ganó el liderato de hit del Viejo Circuito, con 204 en la temporada del 2008, así como los encasillados de triples en 2005, 06, 08 y 11, con 17, 17, 19 y 16, respectivamente.

Comandó el circuito en robos en tres ocasiones, con 60, 64 y 78, entre el 2005 y 2007.

Fue líder de apariciones de la liga en 2005, 2008 y 2012 con 733, 763 y 716, además de turnos oficiales con 669 (en 2005) y 668 (2008). Asimismo, el santiaguero asistió a cuatro Juegos de Estrellas (2006, 2007, 2010 y 2011) y ganó un bate de plata como torpedero en 2006.



El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que temen, demasiado largo para aquellos que lamentan, demasiado corto para aquellos que celebran. Pero para quienes aman, el tiempo es eterno”.

Henry Van Dyke

Escritor

estadounidense

