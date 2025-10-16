Santo Domingo.- El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), José Roberto Dutriz, advirtió este jueves sobre un empeoramiento de las condiciones para ejercer el periodismo en varios países del continente, durante la apertura de la 81ª Asamblea General del organismo.

Dutriz indicó que incluso naciones con una tradición de respeto a la prensa, como Estados Unidos, Brasil, Costa Rica y Argentina, presentan señales preocupantes. Señaló que el uso de demandas judiciales, restricciones a medios de comunicación y limitaciones de acceso a información pública constituyen un peligro para la independencia periodística y la democracia.

El dirigente de la SIP también llamó la atención sobre la situación en Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador, donde la represión a periodistas independientes ha obligado a muchos a exiliarse o a trabajar desde el extranjero. «Atacar a la prensa equivale a debilitar la democracia en toda la región», enfatizó.

Quizas te interese: Lanzan el segundo concurso de Comunicación Judicial

Entre los ejemplos recientes, Dutriz mencionó la salida de un grupo de periodistas del Pentágono, como consecuencia de nuevas restricciones impuestas por la administración Trump.

Respecto a la República Dominicana, destacó el entorno seguro para ejercer el periodismo y la participación del presidente Luis Abinader en la inauguración de la asamblea, valorándolo como una señal de respaldo a la labor de los medios.

La 81ª Asamblea de la SIP, que se realiza del 16 al 19 de octubre, reúne a periodistas y expertos en comunicación de 24 países, con discusiones sobre libertad de prensa, innovación digital, modelos de negocio y la función del periodismo en la defensa de las instituciones democráticas.