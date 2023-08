Joven alborota las redes con peculiar baile en su graduación

Circula en redes sociales un video donde se observa a un joven subir al escenario a retirar su certificado de graduación, lo que nadie esperaba era que, estando ya sobre la plataforma, rompiera el protocolo para dar unos peculiares pasos de baile, provocando la ovación de sus compañeros.

En el video se escucha el llamado a Jhosual Manuel Castro García, quien visiblemente emocionado sube con su madrina de graduación a retirar su diploma, no sin antes bailar frente los presentes, incluyendo a sus profesores.

El audiovisual, colgado en su cuenta de TikTok, con un fragmento de la canción La Soga, interpretado por Papaa Tyga y Jey One, cuenta con más de tres millones de reproducciones y miles de likes y comentarios.

«Hay que dejarlo que se goze su logro», «no te conozco pero muchas felicidades y éxito sigue con esa misma actitud», «la mejor entrada no la superare nunca», «Cuando me gradué no dire nada pero habrá señales», son algunos de los comentarios que se leen en la referida cuenta.

Aunque se desconoce la fecha exacta del evento, el video fue colgado el pasado 24 de julio y desde entonces, ha ganado aceptación entre los cibernautas.