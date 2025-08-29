Un joven identificado como Ángel Miguel Félix se encuentra en estado de gravedad luego de ser atacado con un bate en el sector Santa Rosa, en Baní, provincia Peravia.

El hecho, captado en un video que circula en redes sociales, muestra el momento en que Félix estaba desprevenido en una esquina, cuando una pareja a bordo de una motocicleta lo sorprendió y lo golpeó de manera brutal.

Según los reportes, la joven implicada en la agresión se entregó a las autoridades, mientras que su acompañante, identificado como Enmanuel Tejeda, continúa prófugo.