Detienen a “Nano” y “Ñoño” por el muerte del productor “Maestro Queliz” en San Pedro de Macorís

Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Subdirección Regional Sureste de Investigaciones (DICRIM), detuvieron a dos presuntos implicados en la muerte del productor musical Tomy Israel Queliz Hernández, conocido como “Maestro Queliz”, de 28 años de edad, quien falleció a causa de heridas por arma blanca en el sector Villa Faro, provincia San Pedro de Macorís.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Edy Yoneudi Valera, alias “Nano”, de 19 años, y Yariel Fermín Tolentino De León, apodado “Ñoño”, de 17, residentes en los sectores Villa Faro y Playa de Muerto, respectivamente.

De acuerdo con las informaciones preliminares, las circunstancias y el posible motivo del hecho aún se encuentran bajo investigación. Las autoridades también esperan los resultados de la autopsia para ampliar las informaciones del caso.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche del sábado 16 de mayo de 2026, en la calle Coral del sector Villa Faro, donde residía la víctima. Queliz Hernández falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, debido a las heridas recibidas.

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La División de Investigaciones de Homicidios de la DICRIM asumió las pesquisas del caso, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.