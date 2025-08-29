Santiago.– Una joven de 21 años denunció que fue víctima de violación sexual múltiple en el municipio de Villa González, luego de ser presuntamente drogada mientras compartía en una discoteca. El hecho ocurrió en marzo de este año y salió a la luz pública tras circular en redes sociales un video en el que se observa a varios hombres sosteniendo relaciones con ella.

La víctima, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, relató que tras ingerir una bebida alcohólica perdió el conocimiento y despertó en un hospital sin recordar cómo había llegado allí ni cómo regresó a su casa.

“Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho”, declaró la joven, quien aseguró no conocer a ninguno de los hombres que aparecen en la grabación.

La difusión del material provocó indignación entre residentes de Villa González, que se manifestaron frente al destacamento policial para exigir la captura de los responsables.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía Nacional, los supuestos agresores han sido identificados en la comunidad por los apodos de Álvarez, Guaro, Ferere, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí.

El caso está bajo investigación del Departamento de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago, mientras que el Ministerio Público informó que recopila pruebas del video y recoge testimonios en la comunidad con el propósito de sustentar el expediente.

La denunciante pidió que el hecho no quede impune y reclamó justicia.