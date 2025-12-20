SANTIAGO.— Un Joven muerto durante intervención policial fue reportado el viernes en Santiago, luego de que intentara huir de una operación policial en el sector Camboya, al norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Paredes, de 24 años, quien falleció en un centro de salud de Santiago, tras recibir un disparo en la cabeza, según informaron las autoridades.

De acuerdo con versiones de residentes del sector Camboya en Santiago, un grupo de jóvenes participaba en un encuentro navideño cuando llegó una patrulla de la Policía Nacional. En ese momento, Paredes salió corriendo y un agente policial le disparó.

Steven Payano, pariente del fallecido, exigió a las autoridades judiciales y a la Policía Nacional la realización de una investigación exhaustiva del caso.

“Ni privilegios ni vacas sagradas, que se esclarezca lo que realmente ocurrió, ya que mi familiar no estaba armado y solo participaba en un compartir navideño”, expresó Payano.

El cuerpo de Víctor Alfonso Paredes fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para fines de autopsia, como parte del proceso investigativo.