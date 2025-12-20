Los Alcarrizos. — Padres y amigos del Liceo Gregorio Urbano Girbert, ubicado en el residencial Don Miguel, del distrito municipal de Pantoja, denunciaron que desconocidos penetraron en dos ocasiones al centro educativo, la noche del jueves y la madrugada de este viernes, causando robos y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los denunciantes, quienes ofrecieron la información bajo reserva de sus identidades, los intrusos aprovecharon la ausencia de personal de seguridad para sustraer y desmontar por completo el sistema de cableado del servicio de internet, además de destruir materiales didácticos y equipos de oficina.

Indicaron que los desaprensivos también irrumpieron en varias oficinas administrativas, donde rompieron el lector de huellas utilizado para el registro del personal docente y administrativo. De manera aún más indignante, al abandonar el plantel, uno de los individuos realizó sus necesidades fisiológicas dentro de una de las oficinas.

Ante esta situación, padres y miembros de la comunidad educativa solicitaron la pronta intervención de las autoridades policiales, a fin de que se investigue el hecho y se identifique y apresen a los responsables.

Asimismo, hicieron un llamado urgente al Ministerio de Educación (MINERD) para que disponga el nombramiento de personal de apoyo y seguridad, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes en el centro educativo.

Un apunte

La mayoría de los liceos y escuelas de Pantoja y Los Alcarrizos carecen de personal de apoyo, como porteros, serenos y conserjes, lo que los mantiene vulnerables frente a robos y actos vandálicos.