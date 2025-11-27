Una joven de 18 años fue ingresada en la sala de emergencias del Hospital Dr. Vinicio Calventi tras ser atacada y recibir una herida de machete en el cuello por su exnovio la mañana de este jueves.

La víctima, identificada como Mayte Pujols, informó al personal médico que la agresión fue perpetrada por su exnovio, cuya identidad las autoridades aún no han revelado.

Pujols relató que, días después de terminar la relación, el hombre se presentó en su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Amanecer, y le propinó un machetazo que le causó la lesión. Fue auxiliada y trasladada al hospital por un amigo, Ashley Rosario.

Puede leer: Hombre acuchilla a su pareja: víctima deja tres hijos

Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, apresar y someter a la justicia al responsable de la agresión.