SANTIAGO.-Un hombre ultimó de varias cuchilladas esta madrugada a su pareja en la comunidad de Mata del Jobo, de la provincia Santiago Rodríguez y luego del feminicidio huyó del lugar.

La víctima fue identificada como Nataly Yolanda López, mientras que el homicida como Adison Reyes Gris, de 34 años de edad.

A la escena del crimen se presentaron el fiscal ajunto Rafael Bueno Rodríguez y el médico legista Elvis R. Lamí, quienes procedieron a hacer el levantamiento del cuerpo sin vida de la mujer.

Se informó que el cadáver de López fue enviado al hospital público general Santiago Rodríguez de aquella localidad.

Las autoridades policiales informaron que están tras el homicida para enviarlo por ante las autoridades judiciales correspondientes.

La joven asesinada era madre de tres hijos menores de edad.