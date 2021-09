Joven indígena busca salvar su cultura a través de TikTok

Como todo chico de su edad en estos tiempos modernos donde la tecnología ayuda a acercar al mundo a través de las redes sociales, la joven indígena Cunhaporanga Tatuyo, de 22 años, hacía todo lo imaginable por llamar la atención de los exploradores en TikTok. Bailaba, cantaba, doblaba vídeos y hasta cambiaba su apariencia con tal de agradar a la familia tiktokera.

Pero nada de eso parecía extraordinario para los cibernautas que pasaban por alto sus vídeos, hasta que, sin pensarlo, decidió compartir una práctica común en su cultura que disparó su número de seguidores a más de seis millones, convirtiéndola en toda una estrella de TikTok, reportó el diario The Washington Post. La joven tomó la larva de un escarabajo y la mostró a la cámara antes de comérsela, despertando la curiosidad de todo aquel que se encontró con la publicación.

«La gente pregunta, ‘Cunhaporanga, es verdad que realmente comes larva?'», dijo la joven en la grabación. «¡Claro que las comemos! ¿Quieren ver?».

Cunhaporanga procedió a deleitarse con el insecto, suscitando un sinnúmero de preguntas sobre su alimentación y cultura.

Ahora, Cunhaporanga utiliza su plataforma para exhibir las costumbres de la comunidad Tatuyo que se encuentra en peligro de extinción, dentro de la selva de la Amazona en Brasil. Cunhaporanga publica sus actividades diarias que llevan a sus seguidores a un mundo desconocido, lejos de las comodidades y modernidades del mundo actual.

«Esta es una oportunidad importante», comentó al diario Beto Marubo, miembro de la comunidad Marubo, que recientemente tuvo acceso a internet y que ya está acaparando las redes sociales. «La gente brasileña no conoce a los indígenas, y de esa falta de información se han despertado toda clase de estereotipos terribles, como que los indígenas son gente floja e infeliz».

Algo de lo que el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo eco durante su campaña en el 2015.

«Los indios no hablan nuestro idioma, no tienen dinero, no tienen cultura», expresó públicamente el entonces candidato, según el Post. «Son nativos. ¿Cómo pueden tener el 13 por ciento de nuestro territorio nacional?».

Pero Cunhaporanga se considera brasileña y asegura que habla perfectamente portugués, no obstante, se siente tremendamente orgullosa de sus raíces indígenas y de poder, finalmente, mostrarlas al mundo. Su preocupación ahora, es poder aportar a la cuenta de internet mensual de $65, para poder seguir compartiendo sus costumbres.

«Es realmente caro», expresó.

La posibilidad de regresar al aislamiento digital debido a la falta de fondos, ha llevado a Cunhaporanga a pensar en su próxima hazaña para poder recaudar el dinero suficiente que le permita continuar con su carrera como estrella de TikTok.