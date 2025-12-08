Joven militar de la FARD realiza con éxito su primer vuelo en un avión

Santo Domingo.- La segundo teniente Crismelvi Morillo Sánchez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), ejecutó un paso trascendental en su vida al realizar con éxito su primer vuelo en la aeronave T-35B Pillán, uno de los hitos más importantes en el proceso de adiestramiento aeronáutico.

Esto se constituye en el primer paso para que la oficial conseguir su licencia de piloto militar, según se informó.

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), comunicó que este logro representa un momento clave en la carrera de cualquier piloto, marcando la transición oficial de vuelo dual a vuelo solo.

La instrucción estuvo a cargo del teniente coronel piloto Juan Piña Duluc, quien fungió como instructor de vuelo y supervisó de cerca la maniobra, asegurando que se cumplieran todos los momentos claves de seguridad para esta fase tan crucial de la formación.