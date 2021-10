Joven pide excusa a familiares por muerte de médico

SANTIAGO.- El joven Miguel Esteban Polanco Marcelino, contra quién solicitarán hoy un años de coerción por la muerte del médico José Miguel Cabrera Luna, pidió excusa a los familiares del galeno y expresó que lo mató en defensa propia.

»A la familia de él que me excusen pero cada quien tiene su defensa propia y a mi familia también que me excusen que no fue intencional y no fue ningún tipo de problema de mi hacia él, sino que yo tuve que defenderme hasta donde yo pude», declaró Polanco Marcelino a medios de comunicación.

Esta tarde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción ante juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de este distrito judicial contra Polanco Marcelino por la muerte del doctor Cabrera Luna, cuyo cadáver fue encontrado calcinado el pasado miércoles, en la loma de Verdún, en la carretera Luperón, que comunica a Gurabo.



Los fiscales tienen previsto solicitar 12 meses de prisión preventiva contra el joven Polanco Marcelino por la muerte del doctor Cabrera Luna y el robo de su yipeta Toyota 4Runner blanco año 2015, placa G501328. También indagan para determinar las causas que dieron origen al hecho.

Te puede interesar leer: https://elnacional.com.do/solicitara-un-ano-de-prision-preventiva-contra-hombre-mato-medico-en-santiago/



Polanco Marcelino al ser entrevistado por periodistas alegó que actuó en defensa porque el médico supuestamente lo intentó agredir con una piedra. Dice que tenía años conociendo al médico Cabrera Luna.

Por el momento es la única persona sometida a la justicia de acuerdo a lo establecido por el Ministerio Público esta mañana.



»A la familia de él que me excusen pero cada quien tiene su defensa propia y a mi familia también que me excusen que no fue intencional y no fue ningún tipo de problema de mi hacia él, sino que yo tuve que defenderme hasta donde yo pude», enfatizó.



El Ministerio Público informó que en el transcurso de las investigaciones han obtenido diversas pruebas testimoniales, periciales y materiales que vinculan a Polanco Marcelino con la muerte del médico Cabrera Luna, de 34 años, así como con el robo de la yipeta en la que se transportaba.



Mediante las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional, se ha establecido que el médico Cabrera Luna fue encontrado en unos matorrales, presentando quemaduras graves de tercer grado, la semana pasada, antes de que fuera reportada su desaparición.