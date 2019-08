Después de estar varios años sumergido en la producción musical y crear composiciones para otros colegas, tras poner a un lado por un tiempo su carrera, el cantautor dominicano Carlos David está de regreso.

El intérprete de temas como Dame tu querer, Cobardía, Yo te amo, Eterna melodía, Solo importas tú, Esa mujer, aunque no se alejó de la música en ningún momento, vuelve con un merengue con el mismo nivel de calidad que le ha caracterizado estos años.

Elizabeth, canción que popularizó Nino Bravo a principios de los 80, es el tema que se encuentra promocionando el cantante oriundo de Cotuí, el cual ha tenido buena aceptación por la excelente interpretación y arreglos.

“Nueva vez fue popularizada por el bachatero José Manuel ‘El Sultán’ y ahora la hemos grabado en merengue. El auge que ha tenido esta adaptación es impresionantes, al público le ha encantado y estamos trabajando en el video clip”.

Son otros tiempos y otra generación, por lo que durante la conversación con Qué Pasa! le cuestionamos si ha tenido que cambiarle algo a su música para conectarse con los jóvenes, a lo que contestó que a ésta no se le puede cambiar nada.

“A la música no se le puede cambiar nada, es la generación que tiene que escuchar buena música. La música nuestra ha calado en el mundo por la calidad, y por esa razón no debemos bajarle a la calidad de la música dizque para que la generación la entienda”.

Afirmó que esto está sucediendo mucho en el mercado, para poder conectar con la juventud. “Yo escucho productos musicales de otros ritmos que tienen buena calidad, pero la gran mayoría no tiene calidad, ni en sus letras, ni en su música. Hay muchas cosas que no es música, por ejemplo el reguetón no es música, es ruido”.

Dejó en claro que son los jóvenes que deben interesarse por escuchar música con calidad, porque de lo contrario eso significaría una involución “y se supone que debemos evolucionar”.

Un Apunte

Carlos David bohemio

Durante todos los martes de agosto Casa de Teatro recibirá en su escenario al cantautor dominicano en su show Bohemio, con artistas invitados en una interesante fusión de épocas y estilos.

Carlos David se hará acompañar de un sexteto donde se paseará por todos sus éxitos en merengue y promete cautivar con grandes boleros, en un show íntimo para todo público que busca una alternativa distinta.