Jóvenes mirabalenses

Recientemente e invitado por el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, participamos de la Cuarta Versión de la Feria Científica, María Teresa Mirabal, en el museo que honra a las heroínas nacionales.

¡Tremenda sorpresa!, allí me encontré con jóvenes y adolescentes que diseñaron desde un barco recolector de sargazos, hasta una planta purificadora de aire contaminados por el exceso de humos que provienen de los más de 50 hornos de cal, que para mal del rio Cenoví, en la comunidad de Ojo de Agua, Salcedo, pululan por doquier próximo a su ribera.

Felicitamos al presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, Manolo Tavares y a su hermana Minou, así como al equipo que trabaja en cada versión de esta importante iniciativa, la cual ha estado motorizando inquietudes para que nuestros jóvenes de los diferentes planteles escolares de la educación media en esta provincia, se interesen por el escudriñamiento de las ciencias a través de la innovación.

Veo en cada uno de los adolescentes participantes, a genios que tal vez, o no tal vez, estamos totalmente convencidos, que serán grandes hombres y mujeres que pondrán su intelecto y dedicación al servicio de la ciencia en sus diferentes manifestaciones.

Es por ello que a través de este medio llamamos a los Ministros del Minerd y el Mescyt, Luis Miguel Decamps y Franklin García Fermín, al director Infotep, Rafael Santos Badía, al del Itla Rafael Félix, así como al mismo Presidente Luis Abinader, para que fijen sus miradas en esta parte del país, en donde se están formando hombres y mujeres pensadores y científicos, que a lo mejor un día no muy lejano estos podrían forman parte del cambio de vida en nuestro planeta.