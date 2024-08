Juan Luis Guerra agradece a Nacho por dedicatoria de canción

Santo Domingo.- Luego de cientos de reacciones positivas al nuevo tema de Nacho titulado “Juan Luis” inspirada en el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, el propio artista reaccionó emocionado y agradeció al venezolano la dedicatoria.

«Querido Nacho, ¡gracias por esta hermosa dedicación! ¡La recibimos con mucha alegría! ¡¡Un fuerte abrazo y bendiciones!», reaccionó Guerra.

A través de un video donde se escucha la canción y un texto donde explica la razón detrás de su decisión de nombrar y dedicar unas letras al talentoso artista criollo, el venezolano resaltó el impacto de este para que en la actualidad se dedique a la música.

«Nacho cuenta a través de las letras de la canción lo importante que fue el intérprete de ‘Niágara en Bicicleta’ y habla de la inspiración que fue Juan Luis para él decidir ser artista. Combinando letras de canciones y contando un reclamo de su padre que quería que el venezolano estudiara, se desarrolla este hermoso merengue».

«Mi papá quería un ingeniero en la casa, Juan Luis empezó una guerra en la casa, Miguel no quería soltar la guitarra… se enfermó con olor a rosa y una bachata» estas son las letras de la canción acompañadas de un ritmo muy parecido al del destacado artista dominicano Juan Luis Guerra, quien ha sido de inspiración para muchos artistas alrededor del mundo.

Encima del video donde suena la canción y explica cómo le surgió la idea, Nacho escribió en su cuenta de Instagram:

Esta se llama “JUAN LUIS” y aquí les echo el cuento:



2 am (días atrás):



-Melany (exaltada pero más dormida que despierta): ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Tuviste una pesadilla?



-Yo: Mi amor, acabo de escribir una canción, casi completa, en un sueño donde mi papá le echa la culpa a Juan Luis Guerra de que yo haya abandonado la ingeniería para ser músico.



-Melany: ¿Qué? ¿Qué culpa tiene Juan Luis Guerra?



-Yo: jajajaja, no sé,pero ya regreso.



-Melany: ¿Adónde vas a esta hora, Miguel? Duérmete.



Yo: A escribir la canción antes de que se me olvide.



Normalmente uno despierta exaltado cuando se trata de una pesadilla pero siempre son buenos mis sueños cuando me traen de vuelta a mi padre biológico. Mi papá estuvo en contra de que yo abandonara mi carrera universitaria por la música; en sus últimos años de vida fue mi más fiel fanático pero, los primeros años de lucha, no me la puso fácil. Todas las bandas que yo escuchaba eran “culpables” de mi locura, todos los artistas que admiraba eran una “mala influencia” y en el sueño, papi le echaba la culpa a Juan Luis Guerra, jajaja. Me desperté con este curioso tema, hecho casi en su totalidad y lo más especial es que la historia se construye con títulos y frases de canciones muy populares de Juan Luis:



-“Se enfermó con olor a rosas de una bachata” por “Bachata Rosa”



-Le dió por cruzar “El Niágara en bicicleta”



-Quiere “Visa pa’ un sueño” loco



-“En el cielo no hay hospital”



-Eres tú el que va en “reversa” y la “guagua” te va a dejar



-“Ojalá que llueva café”



-“Como abeja al panal”



-“El costo e’ la vida”



-“Si Tú Te Vas”



– Detrás de “Estrellistas y duendes”



Gracias a @juanluisguerra por la influencia, gracias a papi por la inspiración y gracias a Dios por el talento.