Juan Miguel muestra grandeza; pone a los mauricianos a gozar

Juan Miguel Suero Castillo se elevó a otro nivel en el cuarto partido de la final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, al registrar un partido casi perfecto para conducir al Mauricio Báez a una victoria 85 por 71 para igualar a dos la serie contra Bameso.

El menor de los hermanos Suero Castillo, puso de manifiesto su corazón de guerrero y entrega para evitar que su amado club de Villa Juana cayera 1-3.

Juan Miguel marcó 25 puntos, registrando un 60 por ciento en sus lances desde el campo. Tiró de 9/15 en sentido general, que incluyó 60 por ciento en triples, producto de tres bombazos anotados en cinco intentos.

Uno de los puntos más destacables en la actuación de Juanco, fue el 80 por ciento registrado desde la línea de tiros libres al anotar 4 de 5 lances.

Además compiló 5 rebotes, 5 asistencias y 4 robos, en 33:22 minutos de juego.

El versátil jugador demostró nueva vez su liderazgo dentro de la cancha con su compromiso en ambos lados de la cancha, en un encuentro que comenzó definirse para el Mauricio Báez en el último cuarto.

Jhery Matos, el recién nombrado Mejor Sexto Hombre de la temporada, y Richard Bautista respaldaron a Juan Miguel a sabiendas de la importancia que tuvo el partido para los mauricianos.

Jhery, quien anotó 18 puntos y repartió 6 asistencias, reconoció que tuvieron problemas para cerrar los partidos anteriores.

“Le regalamos dos juegos. Sabíamos que sería difícil, nos confiamos por momentos y pagamos por ello”, señaló Matos, quien agregó: “Ya identificamos nuestros errores y esperamos seguir mejorando”.

Jhery, quien se ha convertido en la principal arma mauriciana en ambos costados de la cancha viniendo desde el banco, sostuvo que no necesitan otra motivación que no sea hacer el back to back como dueños del título.

“No necesitamos motivación porque sabemos la importancia de cada uno de estos partidos. Lo primordial para nosotros en estos momentos es ganar el campeonato”, externó.

Manito Bautista agregó 19 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

“Salimos del bache para igualar esta serie como lo saben hacer los equipos grandes”, dijo Bautista.

Un apunte

Agresividad

“Nos concentramos en ser más agresivos y en no perder la ventaja como nos había sucedido en los partidos anteriores. Los muchachos ejecutaron el plan defensivo que sostuvimos”.